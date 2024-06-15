Российский Z-полковник загрустил после выступления Путина 1 15.06.2024, 10:57

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И предрек распад РФ.

Скандальные «мирные» предложения диктатора РФ Владимира Путина Украине вызвали бурную реакцию в Z-сообществе.

Бывший депутат Госдумы, имперец Виктор Алкснис, послушав выступление, заявил о неизбежности распада России. Об этом он написал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Он обратил внимание на то, что не только Украина, но и Запад сходу отвергли предложение Путина прекратить войну в обмен на передачу России части украинских территорий.

Даже российский «старший брат» Китай всячески подчеркивает свою поддержку территориальной целостности Украины.

«Разве не было понятно, что условия мира может диктовать исключительно победитель? Но РФ в сложившейся ситуации в зоне «СВО» вряд ли можно отнести к победителям», - написал Алкснис.

Он пожаловался, что ему «больно и горько наблюдать» за военным поражением России в войне против Украины. С его слов, шанс на победу у России был только в феврале 2022 года, однако блицкриг с треском провалился.

«СВО» планировали реальные генералы, имевшие солидную выслугу в Вооруженных силах. Неужели эти люди не понимали, что этими планами они ведут нас к катастрофе? И сегодняшние заявления верховного главнокомандующего свидетельствуют о том, что мы на всех парах несемся к этой уже неизбежной катастрофе. К катастрофе, которая может закончится гибелью России и ее исчезновением с карты мира», - заявил Z-патриот.

Он считает, что будущее России - это распад на десятки мелких государств. И, по мнению Алксниса, десятки миллионов россиян воспримут этот распад спокойно.