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«Квартир дешевле полумиллиона долларов тут не будет»

  • 15.06.2024, 11:05
  • 1,332
«Квартир дешевле полумиллиона долларов тут не будет»

Для кого в Минске строят дом на Грибоедова?

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская опубликовала в своем телеграм-канале рендеры шестого дома комплекса «Комфорт парка». Его строит компания «Строминвест» по улице Грибоедова в Минске. Литовская предполагает, что этот дом будет самым дорогим в столице.

— Это шестой, «бриллиантовый» дом «Комфорт парка», — пишет Литовская. — На 33 квартиры, площади — от 110 до 200 квадратных метров. Потолки — 3,9 метра. На нижнем этаже — тренажерка, кафешка, консьерж-сервис круглые сутки, зона товарищества. Четыре лифта, немецкое остекление, «вечный» фасад. Подземный паркинг с кладовыми — как положено.

— Цен пока не называют, но точно выше 4500 долларов за метр. Квартир дешевле полумиллиона долларов тут не будет, — уверена эксперт. — А еще нужно делать отделку

На сайте жилого комплекса говорится, что ориентировочно дом должны сдать в четвертом квартале нынешнего года.

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