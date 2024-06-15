«Квартир дешевле полумиллиона долларов тут не будет» 15.06.2024, 11:05

1,332

Для кого в Минске строят дом на Грибоедова?

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская опубликовала в своем телеграм-канале рендеры шестого дома комплекса «Комфорт парка». Его строит компания «Строминвест» по улице Грибоедова в Минске. Литовская предполагает, что этот дом будет самым дорогим в столице.

— Это шестой, «бриллиантовый» дом «Комфорт парка», — пишет Литовская. — На 33 квартиры, площади — от 110 до 200 квадратных метров. Потолки — 3,9 метра. На нижнем этаже — тренажерка, кафешка, консьерж-сервис круглые сутки, зона товарищества. Четыре лифта, немецкое остекление, «вечный» фасад. Подземный паркинг с кладовыми — как положено.

— Цен пока не называют, но точно выше 4500 долларов за метр. Квартир дешевле полумиллиона долларов тут не будет, — уверена эксперт. — А еще нужно делать отделку

На сайте жилого комплекса говорится, что ориентировочно дом должны сдать в четвертом квартале нынешнего года.