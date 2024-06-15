«Вот летит»: БПЛА атаковали важный военный объект РФ в Каменск-Шахтинском 15.06.2024, 10:28

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Российские ракеты могут остаться без топлива.

В ночь на 15 июня в Ростовской области было неспокойно. Ударные дроны Украины атаковали цель в крупном индустриальном городе Каменск-Шахтинский, передает Диалог.UA.

Министерство обороны России утром отчиталось о якобы перехвате над Ростовской областью 3 украинских БПЛА. Губернатор Василий Голубев также утверждает, что якобы все сбито.

Однако при этом он сообщил о неком «падении обломков на территорию предприятия» и повреждении остекления. Что за объект был поражен, глава Ростовщины не сообщил.

Местные сообщают о налёте беспилотников на город Каменск-Шахтинский Ростовской области. В городе расположен завод по производству топлива для ракет орков. pic.twitter.com/TGR0q0xpXU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 15, 2024

Однако известно, что в российском Каменск-Шахтинском находится весьма интересный комбинат «Каменский», который задействован в производстве топлива для ракетных двигателей.

Ситуацию прокомментировал российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

«Ночью беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский - это достаточно крупный индустриальный город и железнодорожный узел. Власти привычно заявили, что все беспилотники сбиты, жертв нет, повреждены только нежилые здания. Формулировка крайне расплывчатая, так как сбить беспилотник может и то самое нежилое здание, куда он в итоге прилетает», - отметил эксперт.