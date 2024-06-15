Личное унижение Путина Оливия Янчик, Atlantic Council

15.06.2024, 11:40

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Что для Кремля становится все более невыносимым.

Сочетание украинской изобретательности и поставляемых Западом ракет дальнего радиуса действия делает российскую оккупацию Крыма все более несостоятельной. Продолжающееся ослабление позиций России на Крымском полуострове — это серьезный удар по престижу Кремля. Оно также имеет потенциально серьезные практические последствия для будущего войны.

В последние недели долгожданные поставки американских ракет позволили Украине активизировать кампанию воздушных ударов по российским средствам ПВО и другим военным объектам на оккупированном полуострове. Эта кампания стала продолжением предыдущей серии атак беспилотников и ракет на Черноморский флот России, в результате большая часть военных кораблей Путина вынуждена была отступить из Крыма в относительную безопасность порта Новороссийска на территории России (а также в Карибы).

Сообщения о новых украинских авиаударах по российским военным объектам в Крыму теперь поступают почти ежедневно. Например, 10 июня Украина заявила, что нанесла удары по трем современным российским системам ПВО. Среди других целей, имеющих больше значение — российские аэродромы, радары, командные пункты и центры связи. Большинство последних атак стало возможным благодаря поставкам ракет ATACMS из США в рамках законопроекта о военной помощи, который был наконец принят Конгрессом в апреле после нескольких месяцев задержек.

Помимо постоянного истощения оборонительного потенциала России, Украина, похоже, также намерена изолировать Крым, нацелившись на логистические связи Кремля с оккупированным полуостровом. По данным Министерства обороны Великобритании, в конце мая украинские авиаудары повредили два железнодорожных парома на крымской стороне Керченского пролива, временно выведя их из строя. Это стало серьезным ударом, так как Москва все больше зависела от этих паромных переправ для пополнения запасов своей армии в Крыму после серии украинских атак на Крымский мост, соединяющий полуостров с Россией.

Недавняя украинская атака на паромную переправу, как сообщается, вынудила Россию возобновить транспортировку военных грузов и топлива по уязвимому Крымскому мосту. Москва попыталась защитить мост от возможного нападения, развернув ряд барж в дополнение к обширным существующим оборонительным сооружениям. Однако очевидная легкость, с которой Украине удалось нанести удар по российским системам ПВО и логистическим узлам в Крыму, заставила некоторых предположить, что уничтожение Крымского моста теперь может быть лишь вопросом времени.

Кремль, похоже, хорошо осведомлен об этой уязвимости. В течение последнего года российские инженеры строили ряд железнодорожных линий, идущих из самой России через оккупированные районы материковой Украины вдоль побережья Азовского моря в Крым. Это должно помочь Москве сохранить связь с полуостровом и снабжать российские войска на юге Украины, но новые железнодорожные маршруты также станут ключевыми целями для украинских ракет и диверсантов.

Сейчас очевидно, что растущие возможности Украины по нанесению воздушных ударов ставят российские оккупационные силы в Крыму в опасное положение. Используя крылатые ракеты, поставляемые Западом, и беспилотники отечественного производства, Украине уже удалось заставить большую часть Черноморского флота России уйти из порта базирования Севастополь в Крыму. Это также ограничило возможности российских военных кораблей действовать в западной части Черного моря.

Сейчас идет следующий этап этих усилий, в ходе которого Украина методично ослабляет российскую противовоздушную оборону и подвергает дальнейшим атакам весь полуостров. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит первые истребители F-16, что положит начало более широкой воздушной кампании против обширной сохранившейся военной инфраструктуры России в Крыму. В условиях ослабленной противовоздушной обороны и угрозы линиям снабжения российская армия в Крыму вскоре может столкнуться с осознанием того, что ее положение больше не является устойчивым.

Для Владимира Путина все более ухудшающееся положение России в Крыму представляет очень личное унижение. Захват полуострова в 2014 году положил начало вторжению России в Украину и до сих пор считается самым большим достижением за все время правления Путина. Учитывая это, он, скорее всего, будет сопротивляться призывам сократить российское военное присутствие в Крыму, если в этом не будет крайней необходимости. Тем не менее уже сейчас ясно, что Крым больше не является «непотопляемым авианосцем», каким он был когда-то. Напротив, он превращается в слабое звено российского вторжения, чем и будет продолжать пользоваться Украина.

Оливия Янчик, Atlantic Council