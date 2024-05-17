В Рафиахе обнаружили 50 туннелей в Египет 17.05.2024, 18:39

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По ним уходили террористы.

В Международном суде в Гааге уже второй день обсуждают требования ЮАР прекратить операцию на юге сектора Газа. Поэтому израильская сторона рассказала судьям о некоторых сделанных там находках, передают «Детали».

Прежде всего, конечно, речь о подземных сооружениях. Представитель министерства юстиции Израиля Гилад Ноам рассказал о 700 спусках в туннели, уже обнаруженных в Рафиахе.

«Из них около 50 ведут в Египет», – отметил Ноам.

Туннели через египетскую границу начали обнаруживать сразу после ввода войск в Рафиах. Их использовали для контрабанды, по ним уходили террористы. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в турецких больницах лечатся 1000 раненых хамасовцев. Если это правда, то из сектора Газа они вышли через все те же туннели.

Но самое главное, что где-то в этой подземной сети, по израильским сведениям, сейчас находятся заложники, объяснил Ноам, и требование ЮАР к суду о прекращении операции в Рафиахе – это требование оставить похищенных там.