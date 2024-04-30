В США показали будущий «самолет судного дня» 30.04.2024, 11:17

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Стоимость его разработки — $13 миллиардов.

Американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) представила первые концептуальные изображения преемника воздушного командного пункта Boeing E-4B Nightwatch. Об этом написал сайт The War Zone, заметил unian.net.

Новый самолет разработали в рамках программы Survivable Airborne Operations Center (SAOC). В качестве базы для него выбрали Boeing 747-8 - широкофюзеляжный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Boeing. Сейчас его уже не производят, так что придется использовать подержанные самолеты.

Изображения демонстрируют, что замена E-4B очень похожа на своего прародителя, включая культовую бело-синюю схему окраски. Среди главных отличий - двигатели General Electric GEnx, а также новое расположение антенн и системы дозаправки в воздухе.

Кроме того, самолет будет больше своего прародителя и получит больше внутреннего пространства.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы США заключили с Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью 13 млрд долларов, который предусматривает разработку преемника E-4B Nightwatch.