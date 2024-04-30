Как тебе такое, Илон Маск: белорус показал, как быстро перебрать картофель 8 30.04.2024, 10:35

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При помощи кровати.

Белорус опубликовал ролик в TikTok, где поделился собственным изобретением, с помощью которого легко и быстро можно перебрать картофель. За основу мужчина взял старую железную кровать.

«Никогда не думал, что буду этой ерундой заниматься», — говорит в начале видео мужчина. После чего пояснил: «Когда увидел видос, где насыпают картошку в обрезанное ведро, решил показать свое мини-КСП» (картофельно-сортировочный пункт).

Правда, перед тем, как перейти к главному, пенсионер рассказал, что его зовут Юра, и что «мама родила его 8 марта». Кроме того, свой День рождения он «не любит и никогда не справляет». Далее белорус поделился, что своё «мини-КСП», как он его называет, сделал 10 лет назад, и пользуется им до сих пор.

На ролике видно, что старая кровать представляет собой некий своеобразный стол, ради которого не надо наклоняться. Достаточно просто положить прочный картон, высыпать из мешка картофель, перебрать и снова засыпать в мешок. Также самодельная конструкция подходит и для сортировки мелких клубней: при помощи железных пружин легко отваливаются ростки, рассказал мужчина.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

«Сетка от кровати есть, где найти такого Юру, который бы так лихо мешки с картохой по 50 кг ворочал?» — написал под роликом кто-то из пользователей соцсети.

Другой добавил: «Ещё раз убеждаюсь, что выбрасывать ничего нельзя, в хозяйстве всё пригодится».

«Любой вопрос по картофелю — спросите замечательных белорусов, они в беде не оставят», — поделился под видео ещё один из любителей социальных сетей.