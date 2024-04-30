Клан Шойгу ослаблен 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

30.04.2024, 10:49

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Придется отдать несколько кормушек.

Тимура Иванова «отменили». Федеральные телеканалы не посчитали арест заместителя министра обороны за взятки темой, достойной итогов недели. Журналисты просто проигнорировали это событие в воскресных передачах. Наверное, потому что тогда надо было рассказать и о строящейся усадьбе Иванова на берегу Волги за 2 млрд рублей. И о московском особняке из «Мастера и Маргариты», который чиновник арендовал за 1-2 млн рублей в год и оформил сделку на своего водителя. И о раритетной машине ЗиС-110, на которой ездил Сталин, за 11-18 млн.

А самое главное, у zомбопатриотов появились бы вопросы, как Иванов наворовал столько денег и почему ему раньше никто не дал по рукам. Не сильно все эти шикарные особняки бьются с продвигаемым тезисом власти «все для фронта, все для победы». Под шумок также убрали страницу с биографией генерала с сайта Минобороны. С перечислением наград и заслуг Иванова. Впрочем, интернет сохранил настоящую биографию замминистра и кому он обязан богатствами.

Сажать Шойгу смысла для Кремля нет. Много шума, подарок для украинской пропаганды, а убрать его с должности можно и потом, когда арест Иванова забудется. Клан Шойгу ослаблен, будет вынужден отдать несколько кормушек, но он все еще нужен Путину для его любимой системы противовесов.

Телеграм-канал «Русский декаданс»