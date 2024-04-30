Детская задачка со спичками поставила Сеть в тупик 14 30.04.2024, 10:20

3,444

Передвиньте одну спичку, чтобы пример стал верным.

Эту задачку со спичками дают решать школьникам младших классов, для развития интеллекта и скорости мышления. Для взрослых она тоже будет полезна, ведь мы намного реже детей тренируем свой мозг и ставим его перед нетипичными для нас вызовами, пишет «Вокруг света».

Посмотрите на картинку ниже: ошибку здесь сможет заметить каждый, но далеко не у всех получится переместить только 1 спичку, чтобы уравнение стало верным, а вы сможете?

Для того чтобы решать задачу было проще, вы можете найти коробок спичек и выложить аналогичную картину перед собой, чтобы передвигать спички и сразу видеть результат. А если хотите развивать пространственное мышление и визуализацию, то от таких помощников лучше отказаться.

Ответ можно узнать здесь.