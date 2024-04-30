В Беларуси литовского перевозчика оштрафовали на более $500 тысяч 2 30.04.2024, 10:53

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В чем причина?

В Беларуси литовского перевозчика оштрафовали на 1,7 миллион рублей (более $500 тысяч). Гродненские таможенники якобы нашли в грузовике гораздо больше товаров, чем было официально заявлено.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, грузовик DAF проверили в пункте пропуска «Бенякони». Он вез крупную партию различной косметики. Более 250 тысяч ее единиц в документах отражено не было. Их оценили на сумму более 17 миллионов рублей.

10% от этой суммы и должна заплатить в белорусский бюджет фирма-перевозчик — соответствующее решение принял суд по материалам Гродненской региональной таможни.