«Российские пропагандисты обескуражены, Трамп не помог» 2 30.04.2024, 11:07

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Марк Фейгин

Почему на росТВ истерят из-за ATACMS.

Российский юрист и общественный деятель Марк Фейгин прокомментировал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону нервную реакцию российских пропагандистов относительно ATACMS:

— У Скабеевой все больше тревожных нот в голосе. На Cоловьева посмотрите: от него половина осталась. Он скоро помрет, чувствую.

— Хорошо бы. Я видел нервный спич Cкабеевой по поводу ATACMS: «Они достигнут Ростовской области и т.д.» Думаю, они немного подкручивают нагнетание...

Есть некоторые фразы, которые свидетельствуют о том, что какие-то вещи их обескураживают. Звучало: «Как же Трамп это допустил? Как сделал так, что пакет [помощи Украине] прошел?»

Пропагандисты не были готовы, что вопрос в США решится. За этим решением возможно есть и какая-то договоренность Трампа с демократической администрацией. Скорее всего, посредником был спикер Джонсон, близкий к Трампу… Была торговля публичная в связи с границей, нелегальной миграцией, но было что-то и не на поверхности.