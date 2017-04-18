Экс-посол Польши в Минске: Белорусская армия – часть российской 3 18.04.2017, 8:38

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Лешек Шерепка

Лукашенко не будет препятствовать тому, чтобы российские танки стояли на Буге.

Об этом экс-посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка заявил телеканалу «Белсат».

- На этой неделе особое внимание привлек фильм «Белый легион черных душ», где напрямую обвинили Польшу и также Украину в том, что они готовят «террористов». Должна ли Польша ответить официально на такие обвинения?

- Я считаю, что да. Впрочем, не в первый раз такие обвинения звучат из Минска в сторону Польши. Я помню такое интервью Лукашенко для Савика Шустера. Сразу после событий на Украине, где он сказал, что поляки также готовили «террористов» и «боевиков».

Лукашенко считает нас традиционно теми, кто готовит «террористов». Я думаю, что это следует из определенного понимания Польши властями Беларуси. Таким тоталитарным режимам всегда нужен враг. Польша в связи со своей позицией, историей, специфическими отношениями с Россией подходит идеально.

Я считаю, что Лукашенко часто этим пользуется. Интересно, использовал ли он это сейчас. Может, это следует из таких не очень хороших отношений с Россией. Речь шла о презентации, что вот у нас есть более серьезный противник и нам надо держаться вместе. И Беларусь это такой форпост России.

- Но это сам Лукашенко этим пользуется или это силовики, которые сплотились вокруг него?

- Я не знаю, мне трудно сказать, естественно, в Беларуси всегда была такая борьба силовиков и экономических учреждений, которые больше заинтересованы либерализацией. Но за этой борьбой легко было проследить на примере пограничной политики. Например, Министерство спорта было заинтересовано в том, чтобы не было виз для богатых туристов из-за рубежа. А министерство силовиков всегда стремились максимально блокировать возможности безвизовых путешествий в Беларусь.

- Один из экспертов, Михаил Потоцкий, прямо говорит, что Александр Лукашенко может гарантировать, что российские танки не станут на Буге. Действительно ли в Польше верят в то, что Лукашенко может их спасти от российского вторжения?

- Может, кто-то и верит, но я в своей книге говорю, о которой мы когда-то беседовали, что для меня современная белорусская армия — часть российской армии. И идеально вписывается в оборонительную доктрину или даже агрессивную доктрину, которую использует Москва.

- То есть не имеет значения, белорусские это танки или российские?

- Также по-моему у Лукашенко не будет возможности противостоять тому, чтобы российские танки стояли на Буге.