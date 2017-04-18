Джамала: У Naviband есть именно то, что заставляет их слушать 18.04.2017, 18:28

Фото: Andres Putting (EBU)

Украинская певица ― о шоке на сцене «Евровидения», политике на конкурсе и шансах Naviband.

19 апреля Джамала выступит в Вильнюсе. В концертном зале Compensa победительница "Евровидения-2016" представит свою новую программу "I Believe in U", послушать которую певица приглашает и белорусских меломанов. Кстати, ходят слухи, что Джамала летом выступит в Беларуси. О себе-разной, о том, что необходимо музыканту, чтобы победить на “Евровидении”, о белорусах в шоу “Голос країны” певица рассказала в интервью “Еврорадио”.

Фото: vk.com/jamala

- Моя новая программа состоит из новых песен, а также лучших композиций из предыдущих альбомов. В ней есть и электроника, и электро-соул, и джаз, и фанк, но всё это объединено понятием поп-музыка и живой составляющей. Все песни “о тебе и обо мне”, о чувствах. Если я страдаю, то страдаю всерьёз, если радуюсь, тоже на полную, танцуем до упаду, если это песня про любовь, то она слегка наивна и романтична. Я сама иногда удивляюсь этим перепадам чувств в моей музыке. Но я не хочу быть одинаковой, не хочу быть похожей на себя и делать копипаст одной удачной песни. Этот путь я отвергла с самого начала. Я делаю музыку разного характера, но это всегда 100-процентный live… Я приглашаю в Вильнюс всех меломанов. Уверена, каждый из моего концерта что-то вынесет для себя. Сама я слушаю музыку круглосуточно, не выключаюсь ни на секунду. Хотя есть такое мнение, что люди слушают музыку до 25 лет, а потом она большинству становится неинтересна. Но я ужасно расстраиваюсь, когда мне не хватает времени отслушать новые альбомы. К примеру, сегодня утром я проснулась, и первое, что сделала, загрузила новый альбом Кендрика Ламара.

“Очень важно не как ты шел в проекте, а с чем ты после него остался»

- Есть ли в вашем плеере музыка белорусских музыкантов? Кого вы можете отметить?

- Я знаю Валерию Грибусову ― очень талантливая девочка, с которой мы работали в “Голосе” и теперь дружим. У Бабкина в команде был Егор Шаранков, У Тины ― Настя Малашкевич. Они прошли в четвертьфинал шоу. Это говорит о том, что эти ребята смело могут делать свою музыку. Проект Валерии, VaL, я послушала, и посоветовала на несколько фестивалей. Если честно, многие музыканты зациклены на себе. Ты живёшь от концерта к концерту, от альбома к альбому, и круг общения ― это музыканты, с которыми ты играешь и с которыми общаешься. Но в “Голосе” я смогла для себя открыть исполнителей, которых хочу пригласить выступить вместе на моём большом концерте в Киеве 12 мая. Мне хотелось бы, чтобы это помогло им в продвижении их собственной музыки. В “Голосе” они не поют своих песен. Но всё же очень важно не как ты шёл в проекте, а с чем ты остался после него, как ты живёшь дальше, как личность, как независимый артист.

Джамала и Валерия Грибусова на "Голосе". Фото из социальных сетей

“У Naviband есть именно то, что заставляет их слушать, и не важно, на каком языке ребята поют»

- То же можно сказать и о победителях “Евровидения”...

Джамала: Это правда. Очень часто люди становятся заложниками одной песни. Это реально страшно. Я никогда не являлась фанаткой “Евровидения”, я шла туда как музыкант, и выйду из этого конкурса тоже как музыкант. И первая мысль, которая у меня была после того, как я приземлилась в Киеве: “Мне срочно нужно сесть за клавиши, я хочу начать писать новый альбом”. Собственно, что я активно и делаю ― накопила уже добрую половину материала. Победа ― это здорово, но очень важно идти дальше и не останавливаться.

- В этом году от Беларуси на “Евровидение” едет группа Naviband, которая впервые везет на конкурс белорусскоязычную песню. Как вы считаете, влияет ли язык на победу на “Евровидении”?

- Смело могу сказать, что нет. Припев моей песни, её хуковая часть, была на крымскотатарском языке, и, как видите, это не помешало песне победить. Я считаю, что Naviband ― очень милые, они создают музыку со своим настроением, в своём духе. Мне кажется, что для победы нет правил. Но есть очень важная составляющая, без которой невозможна победа ― это невероятная харизма, грув, который должен быть и в песне, и в исполнителе. Зачастую многие делают акцент на аудиозаписи, и до того, как песня попадает на саму сцену, она получает высокие рейтинги и занимает первые места. А потом, когда человек выходит на сцену и начинает петь вживую, всё растворяется, исчезает этот саунд, суперпродакшн и прочее. Думаешь, куда всё это делось, в записи всё качало, помогите! Вспомним Рыбака, прекрасного скрипача, который говорил, что не собирался петь. Но на конкурсе он пел так искренне, у него внутри был такой грув, такое настроение! Может быть, он не суперпевец, но он заполнял собой всё пространство! Невероятная Лорин ― то же самое: во время её выступления всё дышало. Мне кажется, что у Naviband есть именно то, что заставляет их слушать и не важно, на каком языке ребята поют. Важно то, что у них есть энергия, эмоция, позитив, они в него верят, и это очень круто.

“Для меня не было полуфиналов и гранд-финала. Для меня всегда был гранд-финал”

- Вы были в жюри украинского национального отбора и поделились с журналистами мнением, что сильных участников не было, а вам бы хотелось, чтобы Украину представили “ДахаБраха” или ONUKA. На ваш взгляд, “Евровидение” ― это конкурс для состоявшихся артистов или это шанс для начинающих?

- Хотите честно? Я считаю, что если артист и начинающий, то у него должна быть закалка, не как у наинающего. Это очень сложный конкурс, его смотрит огромная аудитория. За кадром остаются репетиции перед полуфиналами и гранд-финалом. 13 полноценных репетиций при полном зале, при двух тысячах аккредитованных журналистов ― это то, что я проходила каждый раз. Но для меня не было полуфиналов и гранд-финала. Для меня всегда был гранд-финал. Ты не имеешь права на ошибку, в этом и есть особенность этого конкурса ― есть только победа. Нет первого, второго и третьего мест, бронзы и серебра. Есть только одно ― ты привозишь в свою страну победу или нет. Да, возможно, это конкурс и для начинающих, но не для совсем начинающих (смеётся). Я бы всё-таки отправляла на конкурс более опытных музыкантов, людей, которые прошли какой-то путь, чтобы для них это не стало шоком. А это чистейший шок. У меня уже было столько концертов, но “Евровидение” не описать словами. Выходишь на сцену, и иногда просто не можешь вспомнить первую строчку.

Победа Джамалы на "Евровидении". Фото из социальных сетей

“В “Евровидении” политики ровно столько, сколько в любых международных соревнованиях»

- Что вы думате по проводу российской участницы Юлии Самойловой и того скандала, который сейчас происходит?

- Я стараюсь это никак, вообще никак не комментировать.

- В прошлом году звучали обвинения в политизированности вашей песни и в том, что конкурс перестал быть песенным, а стал политическим. Так ли это, на ваш взгляд?

- В “Евровидении” политики ровно столько, сколько в любых международных соревнованиях, в которых участники выступают под флагом своей страны. То, что происходит с твоей страной и в твоей стране так или иначе будет отражаться на конкурсантах и на отношении к ним со стороны других стран и журналистов. Мы видели, что в разные годы побеждали артисты разного уровня, с совершенно непохожими песнями. Мы видели, когда конкурс сходил на нет, уходил от музыки и превращался в шоу фриков. Сейчас “Евровидение” находится на подъёме. Я послушала нескольких нынешних конкурсантов ― в этом году еще больше поменялись музыкальные тенденции, в тренде ― более смелое электронное звучание. Это круто. К тому же, конкурс оказывает огромное влияние на страну-победителя. Страна получает от этого свои дивиденды. К примеру, за этот год в Украину с концертами приехало столько иностранных артистов, сколько не приезжало последние три года. Почему? В том числе и благодаря проведению “Евровидения”. Стране выдан кредит доверия, это знак безопасности, что позволяет организаторам, промоутерам, менеджерам привозить артистов международного уровня в нашу страну.

Кадр из нового клипа певицы, который снимал в Португалии режиссёр Игорь Стеколенко, известный по работе с Brutto

“Свобода ― это как у птиц, когда они улетают и точно знают, где их тёплые края»

- У нас людей пугают до сих пор Майданом. А как Украина после Майдана поменялась ― к лучшему, худшему?

- Мне кажется, что для любых серьезных изменений нужно время. Могу сказать точно, что пока политики борются за власть, у творческих людей идет своя жизнь ― пишутся альбомы, делаются фестивали, создаются интересные проекты. К примеру, невероятная “ДахаБраха” ездит по всему миру со своими концертами. Появляется очень много новой и смелой украинской музыки. На мой взгляд, это всё результат того, что люди ощутили себя свободными. А свобода ― это как у птиц, когда они улетают и точно знают, где их тёплые края, когда ты точно знаешь, где твой стержень, когда ты точно знаешь, куда ты можешь вернуться и быть самим собой. Вот это абсолютная свобода для меня.

- Есть ли у вас шенгенская виза? Куда вы поедете, когда отменят визы для украинцев?

- Конечно, у меня есть “шенген”. У меня же 19 апреля концерт в Вильнюсе! Буквально пару недель назад мы снимали клип на “I Believe in U в Португалии”. А в конце апреля я лечу в свадебное путешествие в Италию.