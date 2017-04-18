Лев Марголин: Белорусская экономика по-прежнему работает на склады 1 18.04.2017, 19:20

5,085

Лев Марголин

Фото с сайта udf.by

Экономист - о дебиторской и кредиторской задолженности в Беларуси.

Дебиторская задолженность в Беларуси на 1 марта 2017 года составила 30 миллиардов рублей, а кредиторская - более 38 миллиардов, сообщает Национальный статистический комитет.

«Очень тревожными» называет эти цифры экономист Лев Марголин.

- Они свидетельствуют о реальной ситуации. Это неплатежи, которые бывают, когда продукция есть, но она не продается. То есть мы видим то же, что было и в прошлые годы - продолжают выпускать никому не нужные вещи.

Подтверждают плохую ситуацию и инвестиции в основной капитал. За первый квартал они упали на 6,5%. Так что к оптимизму, на мой взгляд, еще очень далеко, - отметил Марголин в интервью «Радыё Свабода».