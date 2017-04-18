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Лев Марголин: Белорусская экономика по-прежнему работает на склады

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  • 18.04.2017, 19:20
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Лев Марголин
Фото с сайта udf.by

Экономист - о дебиторской и кредиторской задолженности в Беларуси.

Дебиторская задолженность в Беларуси на 1 марта 2017 года составила 30 миллиардов рублей, а кредиторская - более 38 миллиардов, сообщает Национальный статистический комитет.

«Очень тревожными» называет эти цифры экономист Лев Марголин.

- Они свидетельствуют о реальной ситуации. Это неплатежи, которые бывают, когда продукция есть, но она не продается. То есть мы видим то же, что было и в прошлые годы - продолжают выпускать никому не нужные вещи.

Подтверждают плохую ситуацию и инвестиции в основной капитал. За первый квартал они упали на 6,5%. Так что к оптимизму, на мой взгляд, еще очень далеко, - отметил Марголин в интервью «Радыё Свабода».


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