Прибыль Белорусской железной дороги упала в три раза 22 19.04.2017, 9:22

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При этом долги БЖД оказались в 120 раз больше чистой прибыли за 2016 год.

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» в 2016 году показало выручку в 357,28 млн. рублей.

Она сократилась на 1,2% по сравнению с 2015 годом. Такая информация содержится в годовом отчете, опубликованном на Едином портале финансового рынка, сообщает belmarket.by.

Себестоимость реализации за тот же период выросла на 10,3% до 213,32 млн. рублей. Железная дорога в итоге зафиксировала прибыль от реализации в размере 143,96 млн. рублей, что на 14,41% меньше, чем в 2015-м году.

Чистая прибыль объединения сократилась на 68,05% до 6,27 млн. рублей. С учетом переоценки долгосрочных активов, которые не включаются в чистую прибыль совокупная прибыль железной дороги составила 9,1 млн. рублей

Долгосрочные кредиты и займы Белорусской железной дороги по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 806,8 млн. рублей, обязательства по лизинговым платежам 244,28 млн. рублей.