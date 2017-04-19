На стройке «Маяка Минска» погиб рабочий 19.04.2017, 12:59

Фото: ARC

Мужчина сорвался при монтаже опалубки.

Вчера вечером, около 19:00, при строительстве одного из объектов «Маяка Минска» упал 53-летний рабочий. Мужчина скончался на месте. Со слов коллеги погибшего, мужчина сорвался при монтаже опалубки. В Следственном комитете onliner.by информацию подтвердили.

Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, ЧП случилось при проведении монтажных работ. Мужчина 1964 года рождения был сотрудником подрядной организации. Следственным комитетом совместно с экспертами из УГКСЭ был проведен осмотр места происшествия и назначен ряд экспертных исследований. Кроме того, была изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ. Проводится проверка.

Со слов читателей, мужчина упал при монтаже опалубки.

— Сначала упал он, а следом деревянные конструкции. Он упал с обратной стороны дома у всех на глазах. Руки потом еще час тряслись. После происшествия нам сказали не выходить на работу. Что будет дальше, я не знаю, — написал один из очевидцев.

Напомним, что это уже не первое ЧП при строительстве объектов в «Маяке Минска». В 2014 году с высоты четвертого этажа на бетонное перекрытие тоже упал рабочий.