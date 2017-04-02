«У программиста даже в нашей стране есть шанс до 30 лет стать миллионером» 14 2.04.2017, 9:13

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Фото: onliner.by

Репортаж со дня открытых дверей в БГУИР.

Сегодня на улице Петруся Бровки в Минске было не припарковаться. Необычный для выходного дня трафик объясняется просто: потоки абитуриентов и их родителей заполнил главный программистский вуз страны. В БГУИР прошел день открытых дверей. Onliner.by поговорил со взволнованными будущими студентами, почувствовал ажиотаж предстоящей вступительной компании и узнал, чего стоит учеба на факультете компьютерных систем и сетей — Мекке программистского мира.

Актовый зал заполнен до отказа — 800 сидячих мест, и яблоку негде упасть. Люди толпятся даже в проходах и внимательно вслушиваются в слова ректора Михаила Батуры: а вдруг он даст подсказку, как легко поступить на бюджет? Но Михаил Павлович абитуриентов напрасно не обнадеживает: мол, имейте 300 баллов по ЦТ в кармане — и только тогда думайте о БГУИР.

Фото: onliner.by

«В прошлом году к нам смогли попасть только абитуриенты, имеющие 240 баллов и выше. Из них у 70% было более 300 баллов. То есть впереди у вас очень ответственная задача — выйти на этот уровень», — предупредил ректор одиннадцатиклассников, сидящих в зале.

Заместитель директора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич обещал не рекламировать ПВТ в своей речи, и все равно не удержался:

«Хочу сказать, что у нас самые высокие зарплаты в стране, которые продолжают расти. Есть реальный шанс до 30 лет стать миллионером. И мы тесно сотрудничаем с БГУИР».

Фото: onliner.by

Тем временем за дверями актового зала абитуриенты вовсю делали «селфи» и выкладывали в Instagram. Не красивого «лука» ради, а серьезного дела для: выполняли одно из обязательных условий конкурса «#ЯвБГУИР: стань студентом на один день». Сорок школьников, выложивших «селфи» и написавших лучшие эссе, попадут на лекции и лабораторные в университет, смогут узнать еще до поступления, почем фунт лиха. Организаторы обещают сделать все по-честному, показать тяжкую студенческую жизнь без прикрас.

Фото: onliner.by

«Две группы по двадцать человек посетят наши факультеты 18 и 20 апреля. У какого-то будут лабораторные работы, а закончится все вечерней лекцией на факультете компьютерных систем и сетей (ФКСиС). Полной полуторачасовой лекцией в 17:00 — чтобы школьники понимали, что студентам нелегко.

Фото: onliner.by

Мы не готовим для абитуриентов какую-то специальную программу. Они будут видеть все то, что происходит в реальной жизни: как студентам приходится ходить между пятью корпусами за 15—20 минут перерыва и т. д. Поедят в университетской столовой. Причем я могу искренне порадоваться за участников прошлогоднего подобного проекта. Из 76 человек 90% поступили к нам в университет. Они распределились по разным факультетам, не все выбирали ФКСиС.

Фото: onliner.by

А то существует какой-то стереотип, что все хотят стать программистами, все выбирают ФКСиС. На самом же деле не ФКСиСом единым живет БГУИР. Да, это, наверное, самая востребованная наша специальность. Но в современном мире быть просто программистом — недостаточно. Это лишь часть профессии. Нужна еще и бизнес-аналитика, хорошее знание иностранного языка, коммуникация и т. д… Мы не хотим создавать впечатление, что учеба у нас — это так легко.

Фото: onliner.by

Действительно, БГУИР — один из самых сложных вузов в обучении. Это правда жизни, и мы не хотели бы, чтобы кто-то обольщался, придя к нам. Не хотим искусственно создавать ажиотаж на платное отделение. Ребята должны реально смотреть на вещи, особенно на ФКСиС. Это самый, наверное, отчисляемый факультет. Пройти первый курс на ФКСиСе — это значит его закончить. И бюджетников очень много отчисляется, и поступивших с сильными баллами. Проблема в том, что ребята не готовы работать самостоятельно.

Фото: onliner.by

Цель проекта «#ЯвБГУИР» — показать, чем вуз отличается от школы. У нас очень много самостоятельной работы, очень много нужно трудиться, чтобы стать успешным. На бюджет ФКСиС приходят абитуриенты с 350 баллами и выше», — рассказала Onliner.by начальник пресс-службы БГУИР Алла Боярко.

Как бы руководство университета ни пыталось донести идею о том, что «не ФКСиСом единым», беглый опрос абитуриентов показывает, что именно этот факультет — самый желанный для большинства поступающих.

Фото: onliner.by

Два одноклассника Сергея не страшатся ни тяжких лабораторных, ни высокого процента отчислений на первом курсе:

«Мы привыкли учиться в школе, так что проблем нет. Считаемся отличниками. БГУИР выбрали для поступления, потому что он больше, чем любой другой вуз, связан с физикой и математикой, а нам это интересно. Ну и из-за будущих зарплат, конечно. Сколько рассчитываем получать после выпуска? Хотя бы $800 или $1000. Пока что в этом мы не особенно разбираемся», — рассуждают 17-летние ребята.

Фото: onliner.by

Одиннадцатиклассник Максим отвечает с видом уверенного человека, который спокойно наберет не меньше 350 баллов на ЦТ:

«Я выбираю между БГУ и БГУИРом. Здесь меня интересует ФИТУ или ФКСиС. Слава самого отчисляемого факультета меня не пугает. Конечно, если кто-то поступает ради галочки, то их в итоге отчисл яют. Идти на какой-то факультет только лишь потому, что это престижно или зарплата потом будет высокая — неправильно. Если я выберу БГУИР, то не из-за программистской зарплаты, а из-за интереса».

16-летний Денис приехал на день открытых дверей из Слуцка. Он заканчивает 11-й класс и уже четко знает, что будет поступать на ФКСиС.

Фото: onliner.by

«Из нашего Минского областного лицея обычно человек 40 каждый год поступает в БГУИР. Говорите, тяжкие лабораторные и высокий шанс вылететь на первом курсе? Да ладно, у нас 30 человек на ФКСиСе учится, и никого еще не отчислили! Ребята же не для того поступали, чтобы быть отчисленными. Если голова есть на плечах, ты поступил, занимаешься, ходишь на пары, то учиться несложно. Почему мы поступаем сюда? У нас будет хороший диплом, он везде ценится. Сейчас век IT, открывается все больше новых сфер, программисты нужны. Как минимум можно фрилансить, если не найдешь работу. У нас в лицее десятиклассники уже фрилансят, по $1000 в месяц зарабатывают. Так что если у тебя есть мозги и ты не ленишься, то заработать в нашей сфере можно», — убежден лицеист.

Одиннадцатиклассник Никита приехал из Слонима. Заметно, что парень слегка волнуется, он еще не определился с выбором университета: то ли БГУИР, то ли БГУ.

Фото: onliner.by

«Если наберу больше баллов на ЦТ, то, скорее всего, пойду в БГУИР. Здесь у выпускников перспектив больше. Я рассчитываю, что курса со второго можно будет найти работу. Какой будет моя первая зарплата? В мечтах я буду зарабатывать миллион долларов с первого дня. Но это все же мечты, а что будет на самом деле, я не представляю. Надеюсь, что моя зарплата будет выше, чем средняя по стране. Чтобы можно было жить достойно, позволять себе покупать в магазине не то, что нужно, а то, что хочется», — рассуждает Никита.

Фото: onliner.by