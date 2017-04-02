Опытный байкер рассказал о «необъяснимом противостоянии» с автомобилистами 1 2.04.2017, 11:19

Фото: tut.by

С приходом тепла на белорусские дороги выехали мотоциклисты.

Только в марте произошло несколько ДТП, в которых двое мотоциклистов погибли, несколько человек пострадали. В прошлом году количество смертельных аварий измерялось десятками. Байкер ехал слишком быстро, водитель авто не заметил… Кажется, это противостояние не закончится никогда. Бывший пилот гражданской авиации, а ныне заядлый байкер и директор клуба H.O.G. Minsk Chapter Belarus Алексей Одаренко рассказал tut.by, как примирить автомобилистов и мотоциклистов на одной дороге.

— И в этом году уже выкатил байк, протер, но пока не езжу, потому что холодно, — улыбается Алексей. — Я 20 лет работал пилотом гражданской авиации, в начале 2000-х ушел. Видимо, чего-то не хватало в жизни, вот и купил себе байк. «Харлей», конечно же. Заказывал из Америки, он стоил как хорошая машина — 15 тысяч долларов. Это аксиома: если рок-н-рол, то Rolling Stones, если байк, то только «Харлей».

Но в первый же свой мотосезон Алексей попал в ДТП. Поучительная, говорит, история вышла.

— Я уже освоился с байком, бывал в городе. Но то ли растерялся, то ли забыл правило: куда ты смотришь, туда едет байк. Отвлекся, может, перегазовал и врезался в бордюр. Хорошо, что бордюр был высокий, иначе оказался бы в Свислочи.

Авария обошлась без жертв, «пострадал» только мотоцикл — отвалилась рулевая вилка и переднее колесо. От «минчика» рулевую рейку на поврежденный «харлей» не поставишь, пришлось заказывать детали из-за океана. Пока их пересылали, сезон закончился. Зато к следующему Алексей готовился основательно — с инструктором.

Кстати, хорошая традиция появилась и в клубе: с началом сезона байкеры собираются на полигоне в Липках и целый день с инструктором проходят «стажировку», обучают молодежь, вспоминают все, что позабыли за зиму.

Фото: tut.by

— Одно дело, когда едешь, а на тебя — КамАЗ, и ничего сделать не можешь! Это судьба, фатум. А если гоняют по глупости… Хочешь показать себя, езжай на автобан. Выбирай крайнюю полосу и гони, сколько есть силы! Ограничивает только мощность машины или твое желание. Кому и что доказывать на дороге общего пользования? Показываешь свое неумение ездить на мотоцикле? — рассуждает Алексей. Подумав, мужчина добавляет: — Хотя у меня двойная мораль. Я всегда буду защищать своих друзей по клубу, даже если не всегда оправдываю их действия. Я и сам не ангел, тоже нарушаю, есть штрафы за скорость. Правда, только на машине — я люблю мощные машины, у меня Saab.

И автомобилисты, и мотоциклисты согласятся, что в городе игры со скоростью и перестроением вызывают недоумение: ради чего? Ведь у светофора все равно окажетесь практически в одно время.

— Недавно водитель на «жигулях шестерке» активно играл в шашки на МКАД. «Шестерка» с надписью «спортивная» оправдывала свое название, но зачем это делать? — спрашивает Алексей. — Меня тоже часто «приглашают» на светофоре, мол, давай-давай! Но я никогда не принимаю таких предложений. Во-первых, дури байка хватит, чтобы обогнать. Во-вторых — авто, может, и мощное, но тяжелое, а байк у меня весит всего 400 кг. Обгоню, даже не сомневаюсь, но я не хочу ничего доказывать. Возможно, это во мне возраст говорит.

Мнение о том, что права на мотоцикл стоит выдавать в более позднем возрасте, байкер не поддерживает — это ровным счетом ничего не изменит и не воспитает уважение к другим водителям на дороге.

— Уже ввели градацию: сначала получаешь право управления на мотоцикл с меньшим объемом двигателя, потом — с большим. Но давайте честно: бьются те, у кого вообще прав нет. И кто их никогда не получал. Не думаю, что выдача прав на управление мотоциклом в более позднем возрасте как-то повлияет на безопасность и поведение на дороге. Да, есть необъяснимое противостояние байкеров и автомобилистов. Отчаянные нарушители никогда никого не услышат и разговоры на ситуацию не повлияют.

Фото: tut.by

Важно, по мнению Алексея, воспитывать взаимоуважение на дорогах. И учить этом должны в том числе в автошколах. Байкер не спорит: есть водители от бога, родившиеся «с баранкой и педалями». Но в основном управление транспортным средством — это навык и опыт.

— Когда моя жена получила права, я одну ее боялся выпускать в город, сам учить тоже не мог — у меня с нервной системой беда, поэтому я попросил знакомого покататься с ней. В течение месяца они ездили. Потом друг мне говорит: «Ну все, можно одну отпускать». А через несколько дней она во дворе дерево снесла — мешало парковаться. Сейчас уже все наладилось, — смеется Алексей. — Как-то нужно мне было взобраться на горный серпантин во Франции. Я ошалел! Французы на своих машинках «вжик-вжик-вжик», а я плетусь со скоростью 20 километров в час! Значит, есть какой-то алгоритм, который нужно освоить. Вот простой пример: экзамен в ГАИ на категорию, А — это на «минчике» проехать восьмерку, тронуться, остановиться, проехать по дощечке. Если ты не дятел, это не представляет какой-то сложности. Это навык, который легко усвоить. Но для управления мотоциклом в городе или на магистрали нужен опыт.

— На трассах часто вижу летящих мотоциклистов, которые закрывают номера или вовсе их снимают. Только успевай сводки после этого читать…

— Это детство какое-то — не отвечать за свои поступки. Человек всегда найдет себе оправдание. Но ведь ты живешь в социуме, и либо ты принимаешь какие-то нормы и правила этого социума, либо уходишь. Недавно еду, а между рядами нас обгоняет… велосипедист! То есть это совсем было неожиданно. Вот велосипедист куда-то торопился, и он себя поставил вне общепринятых рамок, вне ПДД. Нравятся правила или нет, они для всех. И их выполнение ведет к какому-то единообразию на дороге. Я от своего соседа по ряду, как и он от меня, ожидаю каких-то адекватных действий.

Фото: tut.by

Сложно не согласиться с мнением Алексея о том, что нередко к ПДД относятся по принципу: если нельзя, но никто не видит, то почему бы и не нарушить.

— Говорят, мол, повесили знак «Ограничение скорости 40 км/ч», а тут топить и топить! Но ведь ограничения почему-то вводятся. Из авиации приведу пример. Пилоты руководствуются НПП — наставления по производству полета. Все пункты этого наставления должны выполняться неукоснительно, потому что это те пункты, которые не выполнили другие пилоты и расплатились жизнью. Можно один раз не выполнить инструкцию, второй, но третий — все, не проскочишь. Давно был случай у меня в авиации: на старых самолетах был выключатель АЗС. Включить его можно только один раз, если выключается, значит что-то не так с самолетом и надо разбираться. И вот был у нас товарищ: раз попробовал, второй — не получается! И чтобы выключатель не отщелкивался, пилот застопорил его линейкой — ему ж лететь надо! Сгорел самолет. Вот и ПДД — то же самое. Один раз проскочил, второй может и не получиться.

Алексей вспоминает советскую молодость, когда езда на мотоцикле не считалась демонстрацией каких-то понтов.

— Я рос при Советском Союзе. Мы жили на улице Чкалова, центр Минска практически. Так вот, у нас весь двор был заставлен «Ижами», «Явами», мопедами. Много народу ездило на мопедах. И для всех они было средством передвижения из пункта, А в пункт В. Никто не считал себя байкером. А сейчас… Не знаю, байк — это демонстрация каких-то понтов. Да, на байке интереснее — окружают звуки, запахи, стремнее — едешь, а вокруг коробки автомобилей. Но это для меня только средство передвижения и только!

— Больше всего автомобилистов раздражает, когда смотришь в зеркала заднего вида — мотоциклиста не видно, а начал перестраиваться — он уже тут как тут и едет между рядов. Кажется, догнать бы…

Фото: tut.by

— Не догонишь! Со мной тоже случаются такие ситуации: еду законопослушно в левой полосе, выезжаю с развязки. Посмотрел назад, включаю поворотник — сзади никого! И за одну секунду, пока переводишь взгляд с зеркал вперед, появляется байкер! Тут только обматерить, посигналить и забыть. Понять и простить. Насмотрелись «Сынов Анархии». Разговорами ничего не изменишь, я поговорю, СМИ будут говорить, ничего не поможет. Кто знает, какие цели они преследуют. Романтика какая-то, свобода. Но надо понимать, что свобода — это ответственность. И чем больше свободы, тем больше ответственности.

Как-то Алексей, тогда еще начинающий пилот, спросил у отца (отец Алексея и два его брата — пилоты), не страшно ли ему летать на самолете. Отец ответил просто:

Фото: tut.by

— Если вдруг ты почувствуешь, что тебе страшно, что-то случится, пиши заявление и уходи. Если ты допускаешь мысль, что может произойти что-то страшное, это обязательно случится. Поэтому к самолетам я относился очень спокойно. Это просто, надежно, быстро и наверняка. Потому что выживших практически нет, шансов доживаться в инвалидном кресле с памперсами мало, — говорит Алексей. — А играть с жизнью, как это необдуманно и по глупости делают мотоциклисты, не стоит. Хочешь доказать себе, что ты можешь ездить на мотоцикле, — докажи. Покажи свое умение ездить в конце концов! Но не ценой собственной жизни.