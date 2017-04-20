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Cтали известны подробности ареста крупного бизнесмена Алексеева

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  • 20.04.2017, 14:21
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Эрнест Алексеев (в центре)

С поставщиком техники в Туркменистан проводятся следственные действия.

Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание бизнесмена Эрнеста Алексеева. Председателя совета директоров холдинга Yaraw подозревают в нанесении имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 216 УК), передает «Еврорадио».

А официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, уголовное дело возбудила Генеральная прокуратура. С Алексеевым проводятся следственные действия.


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