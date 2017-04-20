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Очередное дно в России прошибаем головами

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  • Илья Вайцман
  • 20.04.2017, 17:36
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Путин наворотил столько, что живым из Кремля уйти не может.

Ну что? Высокотехнологическая медицинская техника по всей России скоро станет, и не только в государственных клиниках, но и в частных. Вообще вся. #импортозамещение в расходке и запчастях приведет к такому результату максимум за полгода*. В течение года встанут все чудовищной цены импортные обрабатывающие центры и станки в машиностроении. По той же причине - "импортозамещенная" и китайская расходка, инструменты, все такое.

Примеры тому уже имеются в оборонке, попавшей под санкции - ну так теперь и все остальные подохнут, чтобы не обидно было.

Кто там еще на вылет? А, наш "знаковый" SSJ-100 и как его, МС-21 - остаются без двигателей и авионики, а если это со скрежетом тоже "импортозаместят" - то эти самолеты в заграницы не пустят. "По той же причине".

Короче, "очередное дно" прошибаем головами. И все это только потому, что путин уже не может уйти живым из Кремля. Слишком много наворочено - поэтому они, ради того, чтобы удержаться у власти - будут продолжать уничтожать страну. Вместе с нами.

*Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал запрет на ввоз в Россию "целого ряда иностранной продукции" в ближайшие годы. Речь может идти о запрете на ввоз высокотехнологичной продукции: "космос, высокие медицинские технологии, авиастроение, сложные приборы, которые нужны в гражданском секторе".

Илья Вайцман, obozrevatel.com


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