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Фотофакт: Главная сцена «Евровидения 2017» полностью готова

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  • 20.04.2017, 18:06
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20 апреля на главной площадке «Евровидения 2017» пройдут технические репетиции.

В Киеве завершили подготовку главной сцены песенного конкурса «Евровидение 2017» в Международном выставочном центре (МВЦ). Об этом сообщается на сайте телеканала «UA:Перший».

О завершении работ стало известно 19 апреля, а уже сегодня, 20 апреля, на площадке пройдут технические репетиции.

«Все строительно-монтажные работы для сцены завершены. Сейчас мы ожидаем реквизит от нескольких стран–участниц. Это маленькие, но чрезвычайно важные детали и для делегаций, и собственно для телевизионного шоу», – рассказал исполнительный продюсер «Евровидения 2017» Павел Грицак.

Песенный конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Международном выставочном центре Киева с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из 42 стран.

Не приедет в Киев победитель российского национального отбора Юлия Самойлова. Летом 2015 года она выступала в оккупированном Крыму. 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну Самойловой.


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