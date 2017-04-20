Единороссы передумали перезахоронять Ленина 8 20.04.2017, 19:56

Депутаты фракции «Единая Россия» отозвали подписи под законопроектом о перезахоронении Ленина.

Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев отозвали свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР, который закладывал юридический механизм для перезахоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России», передает ТАСС.

«Это была личная инициатива наших коллег, с фракцией и партией они не советовались», - пояснил замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко. По словам политика, «перспектив у этого законопроекта не было в любом случае». Он пояснил, что это «еще один пример того, что, обладая правом законодательной инициативы, которое ни в коем случае не оспаривается, важно руководствоваться здравым смыслом». «И понять, поддержат ли тебя или нет», - добавил депутат.

«Если за словами политика не следует действий, то это серьезный ущерб и девальвация самого политика», - предупредил Ревенко. «В своих инициативах нам надо быть крайне аккуратными, чтобы не разобщать людей. Нужны решения, которые нас объединяют», - заключил он.

Ранее либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Ленина из мавзолея на Красной площади.

Проектом, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, вносятся поправки в закон «О погребении и похоронном деле» и вводится понятие «перезахоронение».

«Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что вопрос о перезахоронении останков Ленина возник еще в начале 80-х годов прошлого века, «и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год». В сопроводительных документах отмечается, что «законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон».