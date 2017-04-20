Баскетболистка «Цмокаў» Териот: В Беларуси постоянно спрашивают о Трампе 20.04.2017, 20:08

Рэйчел Териот (слева)

Американская разыгрывающая минского клуба затронула тему политики США.

MVP финальной серии чемпионата Беларуси разыгрывающая «Цмокаў» Рэйчел Териот в интервью «Прессболу» затронула тему политики США.

- Поговорим о политике. Что ты думаешь о Дональде Трампе?

- Ох, об этом у меня здесь спрашивают все время. А что ответить? Его выбрали — как есть, так есть.

- Так ли он страшен?

- Люди его просто не воспринимали как кандидата в президенты. Трамп — успешный бизнесмен, он ассоциировался с какими-то телепередачами и конкурсами. А сейчас не имеет значения, любишь ты его или терпеть не можешь — это глава государства. Хотя я не участвовала в выборах. Родные — да, голосовали. Правда, даже не спрашивала, за кого. Они не ассоциируют себя с какой-то партией. А я вообще мало увлекаюсь политикой. В какой-то мере слежу, но не более того.