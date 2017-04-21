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Диктатор об образовании: «Я как бывший учитель скажу…»

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  • 21.04.2017, 12:06
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Фото: AFP

Лукашенко рассказал об «угробленных физиках» и «надеждах», возложенных на нового министра образования.

Выпускник истфака Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова Александр Лукашенко, поделился своими наблюдениями о системе образования:

«Я неоднократно приказывал упростить учебные программы и приблизить их к жизни. Надо учитывать что из-за интернета ученики имеют доступ к информации. Но ребенок не может самостоятельно думать и выбрать нужное в этом потоке информации. Школа должна его этому научить.

Зачем я менял министра? За лето, к новому сезону надо в два раза сократить программу. Чтобы за лето учителя нашли новые учебники, хрестоматии – их этому в вузах учили. Мы можем и новые книжки написать. Мы наломали дров в математике и физике – страшно на учебники смотреть. Я как бывший учитель скажу – у детей отвращение к этим наукам. Сегодня на физмат днем с огнем не найти ребят. Мы угробили их в школе! Мы их уже угробили, мы оттолкнули. Любую задачу по физике можно проще решить – нет нагородили забор. Радьков, вы же нормальный здоровый человек, вы человек президента. Упростите учебники. Мне Жарко жалуется: некого в армию брать – все горбатые, со сколиозом. Нет у детей времени на спорт, музыку. Дайте нормальные «падручники» по физике.

Вот вчера четверг был – а ребенок у меня в полседьмого встает. У него семь уроков. Я его спрашиваю: как день прошел? Он мне говорит: все на первом уроке спали, ну и я прикорнул. Ведь ребенок все равно до одиннадцати по дому телепается. А потом не высыпается.

Мы из детей инвалидов делаем! Некого потом в армию призывать».

Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».


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