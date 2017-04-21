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Вячеслав Косинеров: Я добился своей цели

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  • 21.04.2017, 14:29
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Вячеслав Косинеров

Политзаключенному изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Общественный активист Вячеслав Косинеров, которого освободили из СИЗО, дал комментарий «Белсату».

Политзаключенному изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Суд над ним состоится 27 апреля. Вот что заявил Вячеслав Косинеров в комментарии:

«Какой бы судебный приговор не был, я добился своей цели. Я хотел привлечь внимание общественности к конкретным проблемам, связанным с насилием милиции, с их безнаказанностью, что самое главное. Я это сделал, только что чуть не рассчитал цену: она оказалась больше, чем я ожидал. Но это не страшно. И что бы они там себе не придумали, для меня это не будет чем-то, что наносит травму, считаю, что я достаточно уже прошел. Надеюсь, что прошел это достойно. Даже если будет какой-то срок или еще что-то, то меня не это не пугает».


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