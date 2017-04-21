Катающийся на скейтборде пес стал звездой Сети
- 21.04.2017, 16:41
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В Лондоне собака породы французский бульдог прокатилась по рампе на скейтборде.
Видеозапись с питомцем опубликовали в микроблоге ImogenRussellWill в Twitter 18 апреля. За двое суток ролик набрал более 84 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов, пишет lenta.ru.
Некоторые пользователи в комментариях к записи посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ.
On a day of general perturbation, I bring you a French bulldog, skateboarding in Clissold Park pic.twitter.com/rLHTcbY1ji— ImogenRussellWill (@ImogenRW) 18 апреля 2017 г.