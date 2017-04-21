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Олег Скрипка: Люди, не способные выучить украинский, имеют низкий IQ

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  • 21.04.2017, 19:34
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Олег Скрипка

Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил с заявлением, которое спровоцировало скандал в РФ.

На встрече в рамках школы журналистики Скрипка объяснял, что ему не хватает украиноязычного пространства, пишет nn.by.

«В моей стране, о которой мечтаю, в идеальной стране, украинский — основной язык в обществе. Там на радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25—35 нищебродских процентов.

В моей стране грез государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас продолжается.

В моей стране, о которой мечтаю, я даю столько концертов, сколько хочу — 5—7 в месяц, не больше, но в хороших залах. Там я могу реализовать огромные проекты — начиная от фестивалей и продолжая моими выступлениями с различными оркестрами в хороших залах, в опере, например, во дворце «Украина», аренду которого я сейчас не могу себе позволить.

Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую — я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов.

Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях».

«Люди, не способные выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», — продолжил Скрипка.

В России его обвинили в нацизме. Отреагировал и российский МИД в лице Марии Захаровой.

Сам Скрипка пояснил, что его слова вырвали из контекста. Он не доволен тем, что в Украине слишком мало контента на государственном языке. «Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку», — заявил Скрипка.


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