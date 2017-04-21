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Польша намерена подать жалобу на Россию в суд ООН

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  • 21.04.2017, 19:45
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Об этом заявил министр иностранных дел Польши на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Польша намерена подать жалобу на Россию в Международный суд ООН в Гааге по делу о Смоленской катастрофе и ожидает поддержки США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Gazeta Polska Codziennie.

«Неоценимой стала бы дипломатическая поддержка США. Речь идет о возможности оказывать давление на Кремль. Потому что уже на протяжении семи лет мы не в состоянии однозначно установить причины этой трагедии», – заявил Ващиковский.

О возможности подачи жалобы на расследование, в том числе в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и возбуждении дела против России за то, что она отказывается вернуть захваченную собственность Польши (обломки президентского самолета Ту-154М), министр Ващиковский заявлял в интервью агентству PAP еще в ноябре 2015 года.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

3 апреля стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля в Варшаве, говорится, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда.


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