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«Долой диктатуру!»: Ситуация в Венесуэле накаляется

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  • 22.04.2017, 16:07
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Мадуро не в состоянии контролировать обстановку на улицах страны.

Власти Венесуэлы заявили, что в результате подавления массовых акций протеста в последнюю ночь погибли 11 человек. Это самое большое число погибших за один день за три недели протестов, сообщает ВВС.

В одном случае в южном районе Каракаса при нападении на пекарню были убиты 10 человек.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.

В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.

Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли участие в массовых протестах в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.


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