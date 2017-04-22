«Долой диктатуру!»: Ситуация в Венесуэле накаляется

«Долой диктатуру!»: Ситуация в Венесуэле накаляется4
- 22.04.2017, 16:07
- 6,155
Мадуро не в состоянии контролировать обстановку на улицах страны.
Власти Венесуэлы заявили, что в результате подавления массовых акций протеста в последнюю ночь погибли 11 человек. Это самое большое число погибших за один день за три недели протестов, сообщает ВВС.
В одном случае в южном районе Каракаса при нападении на пекарню были убиты 10 человек.
На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.
В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.
Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли участие в массовых протестах в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.
Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.