Независимый журналист призвал к солидарности с семьей Максима Филиповича 13 22.04.2017, 16:28

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Известный гомельский блогер уже почти месяц провел на «сутках».

Об этом журналист-фрилансер Константин Жуковский написал в «Фейсбуке»:

- Максим Филипович отсидел почти месяц, сейчас снова "присел"... 100% у них нет денег (знаю, что многим трудно) на питание и оплату квартиры! Денег они не попросят! Призываю (прошу) просто передать его жене кто сколько может (она будет упираться), но надо!»

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, вчера известного гомельского блогера Максима Филиповича осудили за «Марш нетунеядцев» в Пинске на семь суток.