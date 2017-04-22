В Могилеве нашли могилу представителя известного белорусского магнатского рода 22.04.2017, 18:05

Найденное захоронение - древнейшее в Могилеве.

Надгробную плиту с изображением герба известного белорусского рода Воловичей отыскали в Могилеве на местном Успенском кладбище.

По словам знатоков старины, найденное захоронение - древнейшее в Могилеве. Надгробие датируется концом 16 века, передает «Свабода».

«Эта надгробная плита, на которой герб Остафея Воловича, либо представителя рода Воловичей, который имел такой же герб, самая древняя в Могилеве. Она на одном из самых древних кладбищ города - Успенском», - говорит директор музея истории Могилева Алексей Батюков.

По его словам, Остафей Волович - подканцлер Великого Княжества Литовского, магнат, могилевский староста. Захоронения рода Воловичей находятся преимущественно на Гродненщине.

«Остафей Волович, возможно, один из инициаторов и соавтор статута ВКЛ. Друг и может учитель Льва Сапеги, - доказывает Алексей Батюков, - Есть версия, что Волович и инициировал издание статута, заложил идеи для него, а потом Сапега собрал статут в одно целое ».

Могилевский историк Игорь Пушкин считает, что найденное захоронение одного из представителей Воловичей. По словам ученого об этом говорит сложное изображение герба, в которой просматривается две части: женская и мужская.

Игорь Пушкин отмечает, что на плиту наткнулся еще в начале 1990 годов минский археолог Николай Бычков. Тогда же местная газета «Ратуша» дала описание этого надгробия. До нашего времени надгробная плита оставалась расколотой и вросшей в землю.

По инициативе Пушкина Музей истории Могилева собрали толоку, которой упорядочили захоронение.

«Сегодня, благодаря географу Игорю Шоруха, мы определились, что надгробная плита изготовлена из песчаника. А это характерно для конца 16-го - начала 17 века. Это подтверждает и изображение герба. Более ранних геральдических изображений в Могилеве нет. В этом и ценность этой плиты», - говорил Игорь Пушкин.

Три года назад вокруг плиты была деревянная ограда, которой сейчас нет. По словам участников толоки упорядочение - это то, что в силах общественности.

На Успенской кладбище похоронены преимущественно представители городской православной знати. Здесь могилы известного могилевского рода Гортынских. Есть и захоронения протестантов.