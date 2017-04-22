Что можно купить на $1 в разных странах

Что можно купить на $1 в разных странах8
- 22.04.2017, 19:50
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В некоторых странах на эту сумму можно приобрести серьезные вещи.
Многие уверены, что за $ 1 нельзя купить что-то более значительное, чем, например, упаковка жевательной резинки. Но в некоторых странах на эту сумму можно приобрести и более серьезные вещи. Adme.ru расскажет, на что можно потратить $ 1 в разных уголках мира.
Италия
Атмосфера городка Альберобелло путает ориентиры внутри головы: в какой-то момент тебе кажется, что ты приехал сюда на такси, а машиной оказалась машина времени, в другой момент ты думаешь о Греции... потом поднимаешь голову на конусовидные крыши и в сознании пробегают сказочные рыцари, фантазийные существа, какие-то образы из сказок детства... а потом хоп! И белые стены заставляют тебя вспомнить чуть ли не о Новгороде вообще. Этим и чудесны путешествия - впечатления мотивируют внутри твоего сознания включение гиперинтенсивного режима оценки, аналитики, воспоминаний, знаний, ассоциаций. И так ты раскрываешь себя. #alberobelloexperience #alberobello #puglia #apulia #italy #italia #travel #trip #bari #sun #italianhouse #exploreitaly #italiancities #italianmood #travelerinitaly #travelphotography #oldtown #oldtownitaly #alberobellotrulli #alberobellophotocontest
Заплатив чуть больше $ 1 (а именно € 1), вы можете купить целый дом (!) в таких регионах, как Лигурия, Сицилия, Пьемонт, Абруццо. Власти предлагают бросовые цены на недвижимость для того, чтобы исправить ситуацию в малозаселенных городах и деревушках. Конечно же, дом за такую сумму продается без ремонта. Но ведь это дом. Целый дом. В Италии.
Франция
В столице Франции за $ 1 можно позволить себе бутылочку питьевой воды, но не в кафе, а в каком-нибудь продуктовом магазине.
Венгрия
В недорогом пабе Будапешта на эту сумму можно купить порцию местного напитка типа самогона, который называется «палинка». Если вы не хотите рисковать пробовать традиционный венгерский алкоголь, можете заказать такой же объем текилы или джина.
Вьетнам
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В этой стране $ 1 можно потратить следующим образом: купить на память соломенную остроконечную шляпку или лечебную мазь с ядом кобры, полчаса пропеть в караоке или сыграть в боулинг (с 10:00 до 14:00).
Бельгия
Подальше от центральной части Брюсселя на $ 1 можно купить половину порции бельгийских вафель. В центре же на эту сумму можно позволить себе только жевательную резинку.
Камбоджа
Сегодня будем пробовать #фруктбогов , и не только классический желтый, как на фото... В Мексике #утро 🌞так что всем #buenosdias 👋😉хо хо хо #вашамакарова💋 #fruit #yellow #yummy #mexico #morning #goodmorning #vashamakarova #cancun #mexicanos #makarovs #манго #мексика #макаровывмексике #канкун #доброеутро #фрукт #здорово #вкусноиполезно
В этой стране за $ 1 можно купить 2 уже очищенных манго. Также эту сумму можно потратить на фруктовое ассорти со льдом и сгущенным молоком и 2 порции жареных бананов.
Япония
Pagi lagi... Sarapan lagi... Mie pansit lagiiii😁 Maafkanlah Jm yg makanannya mie mie mie muluuu😅 Ya siapa suruh #bakmie #pansit di #medan tuh gk ngebosenin, seperti Mie Pansit Ayu @sofyan_tan_asiong di Jl. Teuku Umar ini jg favorit Jm sejak taun 2008. Coba itung dulu uda berapa lama? Tapi dari segi rasa, aroma tetep sama enaknya dan Jm suka banget ama sambel + bakphoknya. Bukanya dari jam7 pagi sampai jam3 sore, dan yg harus km ingat itu Setiap Hari Senin tutup ya, kecuali tgl merah. Ako yg jual walau kelihatannya galak, tapi sebenarnya ramah lho. Kalo org bilang tak kenal maka tak sayang. Dan jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Belum tentu yg manis2 didepan itu baik. Yuk sarpa dulu😋 @jmeriana #hokimakanenak #getfoodage #getfoodagemdn
В супермаркетах Токио на $ 1 можно приобрести упаковку лапши быстрого приготовления без добавок. Обычную лапшу.
Венесуэла
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В Каракасе или любом другом городе страны с $ 1 в кармане можно заправить полный бак бензина, ведь цены на него в Венесуэле самые низкие в мире. Если вы без автомобиля, на эту сумму можно приобрести 4 билета для поездки в общественном транспорте.
Чехия
В каком-нибудь магазине Праги, например Tesco, на $ 1 можно купить 4 бутылки легкого пива местного производства. Или же, если вы не осилите такое количество этого слабоалкогольного напитка, можно приобрести 2 бутылки пива и среднюю пачку чипсов.
Chicken thali от @indian_restaurant_tandoor 👍 Что вы запланировали на субботний вечер? А у нас ужин с @kadiroba😘 в любимом @indian_restaurant_tandoor 😉😋. ----------------------------------------------------#foodstyling #instafood #indianfood #indiancuisine #рестораныалматы #фудфотоалматы #индийскаякухня #тхали #субботнийвечер
За $ 1 на популярном курорте Гоа у уличных торговцев можно купить тали (или тхали) — традиционное индийское блюдо, состоящее из риса, простокваши, овощей, различных соусов и специй. В заведении классом повыше за эту цену можно позволить другое традиционное блюдо — пюре из овощей и нута и запить его чаем масала с молоком.