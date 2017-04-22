Что можно купить на $1 в разных странах 8 22.04.2017, 19:50

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В некоторых странах на эту сумму можно приобрести серьезные вещи.

Многие уверены, что за $ 1 нельзя купить что-то более значительное, чем, например, упаковка жевательной резинки. Но в некоторых странах на эту сумму можно приобрести и более серьезные вещи. Adme.ru расскажет, на что можно потратить $ 1 в разных уголках мира.

Италия

Заплатив чуть больше $ 1 (а именно € 1), вы можете купить целый дом (!) в таких регионах, как Лигурия, Сицилия, Пьемонт, Абруццо. Власти предлагают бросовые цены на недвижимость для того, чтобы исправить ситуацию в малозаселенных городах и деревушках. Конечно же, дом за такую сумму продается без ремонта. Но ведь это дом. Целый дом. В Италии.

Франция

Em í cưng quá!!! Lùn lùn bé bé #bottleofwater #water #bottle #cute #blue #bought #thisafternoon #blabla Публикация от Nguyễn Mỹ Linh (@linh150995) Май 13 2016 в 2:41 PDT

В столице Франции за $ 1 можно позволить себе бутылочку питьевой воды, но не в кафе, а в каком-нибудь продуктовом магазине.

Венгрия

В недорогом пабе Будапешта на эту сумму можно купить порцию местного напитка типа самогона, который называется «палинка». Если вы не хотите рисковать пробовать традиционный венгерский алкоголь, можете заказать такой же объем текилы или джина.

Вьетнам

В этой стране $ 1 можно потратить следующим образом: купить на память соломенную остроконечную шляпку или лечебную мазь с ядом кобры, полчаса пропеть в караоке или сыграть в боулинг (с 10:00 до 14:00).

Бельгия

Подальше от центральной части Брюсселя на $ 1 можно купить половину порции бельгийских вафель. В центре же на эту сумму можно позволить себе только жевательную резинку.

Камбоджа

В этой стране за $ 1 можно купить 2 уже очищенных манго. Также эту сумму можно потратить на фруктовое ассорти со льдом и сгущенным молоком и 2 порции жареных бананов.

Япония

В супермаркетах Токио на $ 1 можно приобрести упаковку лапши быстрого приготовления без добавок. Обычную лапшу.

Венесуэла

В Каракасе или любом другом городе страны с $ 1 в кармане можно заправить полный бак бензина, ведь цены на него в Венесуэле самые низкие в мире. Если вы без автомобиля, на эту сумму можно приобрести 4 билета для поездки в общественном транспорте.

Чехия

When in Prague... drink beers 🍺🍻🍺🍻🍺!!! #prague#praha#praga#czechrepublic#europe#europa#travel#trip#traveling#vacation#beer#praguebeer#walkingaround#budweiseoriginal#insta_prague Публикация от Levitola (@levitola) Июн 20 2016 в 11:49 PDT

В каком-нибудь магазине Праги, например Tesco, на $ 1 можно купить 4 бутылки легкого пива местного производства. Или же, если вы не осилите такое количество этого слабоалкогольного напитка, можно приобрести 2 бутылки пива и среднюю пачку чипсов.

За $ 1 на популярном курорте Гоа у уличных торговцев можно купить тали (или тхали) — традиционное индийское блюдо, состоящее из риса, простокваши, овощей, различных соусов и специй. В заведении классом повыше за эту цену можно позволить другое традиционное блюдо — пюре из овощей и нута и запить его чаем масала с молоком.