Что голландский фотограф запечатлел в Беларуси 38 23.04.2017, 9:25

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Фото: instagram

Известный голландский фотограф Роджер Кремерс уже прославился и в Беларуси, показав нашу страну через призму одного кадра.

Разумеется, это не единственный снимок, который гость сделал в «синеокой». «Солидарность» приводит подборку из пяти фото, которые Кремерс разместил у себя в инстаграме.

Фото: instagram

Фото: instagram

Фото: instagram

Фото: instagram

Фото: instagram

Фото: instagram

Надо сказать, что образ Беларуси через эту подборку складывается не самый привлекательный: Ленин, Сталин и места массовых убийств. Привлечь это может только туристов с довольно специфическими наклонностями.

Разумеется, делать далеко идущие выводы на основании взгляда одного фотографа не стоит. Но задуматься всё же есть над чем: точно ли это тот имидж, который Беларусь в ХХI веке желает иметь хотя бы среди части иностранцев? Ведь памятник Ленину на центральной площади Минска впечатлил (и вряд ли приятно) не только Кремерса, но и тысячи других путешественников.

Понятно, что Хатынь и Яма всегда останутся с нами. Но, может, хотя бы от кровавых советских вождей Беларуси стоит отказаться, чтобы не портить себе репутацию в глазах цивилизованных людей?