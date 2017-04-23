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Синоптики обещают завтра в Беларуси до 12 градусов тепла

  • 23.04.2017, 12:16
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24 апреля в Беларуси станет теплее.

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.


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