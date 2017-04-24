закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 19:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мартина Хингис: Не ожидала, что Саснович с Бачински так сыграют

4
  • 24.04.2017, 15:57
  • 5,084
Мартина Хингис

Легенда женского тенниса оценила игру нашей сборной.

Знаменитая швецарская теннисистка поделилась своими впечатлениями после 1/2 финала Кубка Федерации, пишет «Трибуна».

«Саснович с Бачински действовала очень хорошо. Я не ожидала, что она так сыграет после субботнего трехчасового противостояния с Голубич. Думаю, никто этого не ожидал. Но у нее получилось. Более того: Саснович выглядела лучше, чем накануне.

Соболенко лишь 18 лет. Она молодая. Вера Лапко также перспективный юниор, у нее большое будущее. На юниорском уровне они демонстрируют высокий уровень, и у них есть потенциал, чтобы реализовать его во взрослом теннисе»


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко