Мартина Хингис: Не ожидала, что Саснович с Бачински так сыграют

Мартина Хингис: Не ожидала, что Саснович с Бачински так сыграют4
- 24.04.2017, 15:57
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Легенда женского тенниса оценила игру нашей сборной.
Знаменитая швецарская теннисистка поделилась своими впечатлениями после 1/2 финала Кубка Федерации, пишет «Трибуна».
«Саснович с Бачински действовала очень хорошо. Я не ожидала, что она так сыграет после субботнего трехчасового противостояния с Голубич. Думаю, никто этого не ожидал. Но у нее получилось. Более того: Саснович выглядела лучше, чем накануне.
Соболенко лишь 18 лет. Она молодая. Вера Лапко также перспективный юниор, у нее большое будущее. На юниорском уровне они демонстрируют высокий уровень, и у них есть потенциал, чтобы реализовать его во взрослом теннисе»