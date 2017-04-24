Мартина Хингис: Не ожидала, что Саснович с Бачински так сыграют 4 24.04.2017, 15:57

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Мартина Хингис

Легенда женского тенниса оценила игру нашей сборной.

Знаменитая швецарская теннисистка поделилась своими впечатлениями после 1/2 финала Кубка Федерации, пишет «Трибуна».

«Саснович с Бачински действовала очень хорошо. Я не ожидала, что она так сыграет после субботнего трехчасового противостояния с Голубич. Думаю, никто этого не ожидал. Но у нее получилось. Более того: Саснович выглядела лучше, чем накануне.

Соболенко лишь 18 лет. Она молодая. Вера Лапко также перспективный юниор, у нее большое будущее. На юниорском уровне они демонстрируют высокий уровень, и у них есть потенциал, чтобы реализовать его во взрослом теннисе»