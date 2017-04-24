Ученые: Пиво восстанавливает организм после тренировок 16 24.04.2017, 20:14

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В день исследователи рекомендуют спортсменам выпивать не более одного литра пива.

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс утверждают: это поможет восстановиться после тренировки. Интенсивные физические нагрузки могут привести к обезвоживанию, которое, как известно, опасно для здоровья. Употребление пива и арахиса способствует восполнению запаса жидкости, сообщает gogetnews.info.

Ученые отмечают, что сочетание арахиса и пива в борьбе с обезвоживанием эффективнее обычной воды. Арахис богат калием, а в пиве содержится много углеводов и витаминов. Специалисты подчеркивают, что арахис не должен быть соленым. Пиво же следует употреблять светлое и слабоалкогольное.

В день исследователи рекомендуют спортсменам выпивать не более одного литра пива и съедать меньше 50 граммов арахиса.

Кстати, по данным исследования, проведенного в Университете Бата, тренироваться нужно на пустой желудок. Занимаясь спортом натощак, человек сжигает больше жира. Кроме того, такие занятия способствуют ускорению метаболизма. Все это положительно влияет на здоровье.