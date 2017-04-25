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В воздушном пространстве стран Балтии проходят учения НАТО

  • 25.04.2017, 15:34
Фото с сайта agenceecofin.com

В военно-воздушных учениях примут участие истребители из Нидерландов и Германии, самолеты из Польши и Норвегии.

Во вторник и среду - 25 и 26 апреля - в Балтийском воздушном пространстве, преимущественно над Литвой, будут проходить военно-воздушные учения НАТО Ramstein Alloy, сообщает delfi.lt со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

В учениях примут участие истребители из Нидерландов и Германии, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, самолеты из Польши и Норвегии, а также транспортные самолеты из Литвы, США и самолеты НАТО для воздушной разведки AWACS.

Участники учений будут отрабатывать перехват самолетов, дозаправку в воздухе, поисково-спасательные операции, а также практику диверсий, подходы к различным балтийским аэродромам.

Кроме того, задействованная авиация также будет тренировать процедуру перехвата COMLOSS - это сценарий, при котором гражданский самолет теряет контакт с наземными диспетчерами и требуется его идентификация в воздухе самолетами миссии НАТО.


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