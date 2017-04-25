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Видеофакт: Рассерженные белорусы жгут портреты диктатора

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  • 25.04.2017, 17:08
  • 9,689

Уникальные архивные кадры 1996 года.

Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е. 

Найти видео можно на этом канале.

Cобытия 1996 года вошли в историю, как «Горячая весна-96». Белорусы не приняли узурпацию власти Лукашенко и активно протестовали против диктатуры.

Яркой страницей «Белорусской весны» cтали первомайские протесты в Минске. Протестующие скандировали лозунги: «Долой Луку!» и жгли портреты диктатора.


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