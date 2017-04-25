Видеофакт: Рассерженные белорусы жгут портреты диктатора 3 25.04.2017, 17:08

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Уникальные архивные кадры 1996 года.

Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е.

Найти видео можно на этом канале.

Cобытия 1996 года вошли в историю, как «Горячая весна-96». Белорусы не приняли узурпацию власти Лукашенко и активно протестовали против диктатуры.

Яркой страницей «Белорусской весны» cтали первомайские протесты в Минске. Протестующие скандировали лозунги: «Долой Луку!» и жгли портреты диктатора.