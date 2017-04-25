Видеофакт: Рассерженные белорусы жгут портреты диктатора

Видеофакт: Рассерженные белорусы жгут портреты диктатора3
- 25.04.2017, 17:08
- 9,689
Уникальные архивные кадры 1996 года.
Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятыми в Беларуси в 1990-е.
Найти видео можно на этом канале.
Cобытия 1996 года вошли в историю, как «Горячая весна-96». Белорусы не приняли узурпацию власти Лукашенко и активно протестовали против диктатуры.
Яркой страницей «Белорусской весны» cтали первомайские протесты в Минске. Протестующие скандировали лозунги: «Долой Луку!» и жгли портреты диктатора.