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В Бразилии протестующие индейцы обстреляли полицию из лука

  • 26.04.2017, 11:47
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Аборигены борются за сохранение своих земель.

Несколько индейских племен Бразилии устроили акцию протеста в столице страны, выступая против законопроекта о демаркации земель – из-за него коренные народы могут лишиться части своих исконных территорий, пишет euronews.com.

Вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.

Около 2 тысяч человек собрались у здания бразильского парламента, перекрыв движение транспорта на близлежащих дорогах. Для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый спрей. Индейцы в ответ выпустили в стражей порядка несколько стрел из лука.

Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось. Некоторые протестующие стали разбивать палатки и говорят, что намерены остаться здесь в течении недели.


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