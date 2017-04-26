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Почти половина россиян высказалась за отставку Медведева

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  • 26.04.2017, 12:26
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Дмитрий Медведев
Фото: РИА «Новости»

С мая прошлого года доверие к премьеру РФ постоянно падало.

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Такие выводы следуют из апрельского опроса Левада-центра, сообщает РБК.

«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса Левада-центра, проведенного 7–10 апреля (см. диаграмму).

С мая прошлого года доверие к премьеру постепенно падало. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре, и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

За последние годы респонденты всё чаще выражают негативное отношение к премьеру. Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% — «отвращение».

Рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», сказал РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров. По его словам, респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

В десятках городов России 26 марта прошли протестные акции, объявленные оппозиционером Алексеем Навальным. Мероприятия прошли под антикоррупционными лозунгами, большинство из которых было посвящено расследованию ФБК об имуществе Медведева. В фильме-расследовании «Он вам не Димон» рассказывается о том, что российский премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Только в Москве по итогам несанкционированной акции 26 марта были задержаны более тысячи человек. В день выхода фильма ФБК пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко выраженный предвыборный характер» и бессмысленно говорить о «выпадах оппозиционного и осужденного персонажа». Медведев спустя месяц после выхода фильма ФБК назвал «компотом» расследование Навального о его собственности.

Источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать социологию Левада-центра ввиду «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера». Источник отметил, что у правительства рейтинг традиционно ниже президентского, потому что все непопулярные экономические решения принимает именно Белый дом.

Левада-центр замеряет отношение к личности Медведева, а не отношение к работе председателя правительства, так что в исследовании видны элементы «формирующего опроса», прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. По его словам, исследователи демонстрируют некоторую предвзятость и давят на эмоции опрошенных, поскольку вопросы выстроены именно так, как надо для получения наихудшего результата. «Но по-любому цифры тревожные. Ключевым является вопрос об отставке. Похоже, что атаки на Медведева достигли своей цели», — заключает Калачев.

Если бы социологи попросили респондентов оценить работу правительства и его главы, результат мог бы быть чуть лучше, считает политолог. Респонденты вряд ли различают Медведева как премьер-министра и как личность, потому что «как с простым человеком с ним никто не знаком», парирует Гончаров.

Отношение к премьеру можно описать как нейтрально-равнодушное, он не вызывает у респондентов больших эмоций, прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов. Он связывает такое отношение к премьеру со спецификой его должности. «Его работа достаточно рутинна и не предполагает бушующих страстей и ярких картинок. Особенно в ситуации, когда денег в экономике всё меньше, а значит, людям приходится отказывать всё чаще. Тот факт, что доверие к Медведеву снижается на протяжении достаточно долгого времени, говорит о том, что это системная проблема, а не результат одной атаки Навального», — рассуждает Галлямов.

По его мнению, фильм и протесты против премьера стали здесь лишь катализаторами роста негатива к премьеру. «Факт того, что сторонников отставки премьера сейчас уже заметно больше, чем ее противников, при том что людей, которые испытывают в отношении его откровеннонегативные эмоции, совсем немного, говорит о новом качестве общественного запроса. Теперь люди просто хотят обновления, ждут чего-то свежего и неизведанного», — считает политолог.

Исследование Левада-центра проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.


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