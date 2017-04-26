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Стало известно, кто и при каких условиях сможет поступить в вуз без сдачи ЦТ

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  • 26.04.2017, 13:59
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Перечень специальностей устанавливает Минобразования по согласованию с Минэкономики.

Впервые в этом году на специальности, востребованные экономикой, без ЦТ смогут поступать медалисты и победители олимпиад по учебным предметам, которые нужно сдать при поступлении. Перечень таких специальностей устанавливает Минобразования по согласованию с Минэкономики, пишет tut.by.

— Это новшество позволит нам вместе с министерством экономики вести подготовку кадров по тем специальностям, на которые есть высокий спрос со стороны работодателя, но невысокий — со стороны абитуриентов, — рассказал Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования. — У медалистов и победителей олимпиад есть возможность поступать на эти специальности без вступительных испытаний. Среди таких специальностей — лесное хозяйство, лесоинженерное дело, металлургическое производство и другие. Кроме того, без экзаменов в вузы педагогического профиля смогут поступать выпускники педагогических классов. В этом году состоится их первый выпуск. Правда, важным условием для такого поступления будут отметки не ниже восьми баллов по профильным предметам.

Тем не менее в Министерстве образования таким абитуриентам для подстраховки все же рекомендуют сдать ЦТ.

— Это позволит проверить свои силы, — советует Вадим Богуш, первый заместитель министра образования. — Если возникнет конкурентная ситуация, в этом случае оговаривается порядок приема в зависимости от специальности. Есть перечень, который определяет, кто зачисляется в первую очередь.

По словам замминистра, вступительная кампания для выпускников педагогических классов будет проходить так: они сначала сдают документы, потом проходят собеседование, сроки которого совпадают со сроком подачи документов.

— Это сделано для того, чтобы, если абитуриент вдруг не прошел собеседование, он смог бы подать документы на эту специальность и поступать на общих основаниях или же выбрать другую специальность. Абитуриентам, которые собрались поступать на сельхозспециальности, не придется сдавать ни белорусский, ни русский языки — они могут сдавать либо ЦТ по двум профильным предметам, либо пройти два вступительных испытания в учреждении образования, — отметил Сергей Касперович, начальник управления высшего образования министерства образования.


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