Группа Naviband 1 мая отправится в Киев на «Евровидение-2017» 1 26.04.2017, 15:46

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Первый полуфинал конкурса состоится уже 9 мая.

Группа NAVIBAND и их творческая команда, 1 мая отправится в Киев на международный конкурс песни «Евровидение-2017», сообщает БелТА.

Белорусская команда в этом году состоит из 23 человек. В ее составе - вокальный продюсер Ольга Дроздова, врач-фониатр Игорь Однокозов, PR-менеджер Сергей Андрианов и др.

На сцене в Киеве NAVIBAND будут помогать бэк-вокалисты Михаил Сосунов и группа «Беатрис», в ее составе - Ольга Розалеон-Сашальская, Анна Чет и Алена Вербицкая.

В этом году на конкурс аккредитовано 1,5 тыс. представителей СМИ из Украины и других стран мира, для которых с 30 апреля до 3 мая будут организованы встречи с артистами, а с 4 по 13 мая - пресс-конференции.

Понаблюдать за конкурсом в Киев прибудут около 20 тыс. иностранных туристов, поэтому привлечены к работе на песенном форуме будут около 900 волонтеров. Трансляцию конкурса смогут увидеть более 200 млн зрителей со всей Европы и других стран мира.

В Киев белорусская делегация везет с собой промопродукцию: значки и ленточки с белорусским орнаментом, презентационные буклеты и плакаты. У группы NAVIBAND, как и у остальных участников, запланировано несколько индивидуальных репетиций в Киеве, первая из них состоится 3 мая.

Вторая репетиция и индивидуальная пресс-конференция представителя Беларуси на «Евровидении» запланированы на 6 мая. Официальное открытие Евронедели 7 мая состоится в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

Белорусские конкурсанты вместе с другими участниками «Евровидения-2017» пройдут по красной дорожке на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. А уже 9 мая пройдет первый полуфинал конкурса.

Конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в Украине с 9 по 13 мая. Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 14-й раз.

Официальный представитель страны группа NAVIBAND с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24», а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.