Пять продуктов, после которых еще больше хочется есть 3 26.04.2017, 18:21

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Диетологи из Техаса назвали ряд продуктов, которые способствуют набору лишнего веса.

Если ты твердо решила похудеть, рекомендуем тебе, в первую очередь, отказаться от ряда продуктов, которые еще больше способствуют набору лишнего веса.

Диетологи из Техаса назвали пять продуктов, после которых хочется есть еще сильнее, пишет liza.ua.

1. Энергетические батончики

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Батончики, фруктовые йогурты и некоторые сухофрукты содержат в себе большое количество сахара, что может негативно отразиться на фигуре. После их потребления, уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем точно также быстро понижается, что вызывает у человека чувство голода и формирует склонность к перееданию. Лучше утолять голод натуральными фруктами или орехами.

2. Молочный шоколад

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Употребляя молочный шоколад, у человека усиливается желание снова съесть что-то сладкое или жирное. Поэтому, лучше заменить молочный шоколад темным, и есть не более 30 граммов в день.

3. Мороженое

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Этот многокалорийный продукт очень опасный для фигуры. Более того, съев порцию мороженого, мозг не сразу получает сигнал о насыщении, а лишь спустя 30 минут, и организм требует еще пищи, вследствие чего мы снова переедаем.

4. Пирожные

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Маффины, шоколадные пирожные и другие кондитерские изделия также резко повышают уровень сахара в крови и стимулируют аппетит. От этих сладостей стоит отказаться.

5. Чипсы

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В чипсах содержится большое количество соли, что приводит к превышению суточной нормы калорий на 11% и перееданию. Съев чипсы, человек вообще не может понять, сыт он или голоден.