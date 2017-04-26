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Держитесь, Дмитрий Анатольевич!

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 26.04.2017, 18:25
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Медведев нужен как объект насмешек, как громоотвод, как мальчик, точнее, дядя для битья.

Давайте только сразу избавим себя от нескольких иллюзий. Например, что фильм Навального может привести к отставке Медведева. Или что к отставке Медведева приведут уличные акции. Или что к отставке Медведева приведут данные социологов. Да мне, строго говоря, вообще все равно уйдет Медведев в отставку или останется. Это вообще никакого значения не имеет и его мнение никого не волнует, кроме членов семьи и друзей.

Медведев нужен как объект насмешек, как громоотвод, как мальчик, точнее, дядя для битья. И как балласт. Который можно будет скинуть, если станет совсем худо.

Пока ситуация в стране терпит. Народ чего-то такое бормочет, граждан терзают смутные сомнения, одно с другим не сходится, но мысль, что виноват во всем самый главный в стране человек, в их головах еще не угнездилась. Народ думает, что у нас плохие депутаты, сенаторы, губернаторы, министры, Медведев — а Путин хороший. И когда возникнет опасность, что россияне догадаются, кто на самом деле виноват и с кого надо начать наведение порядка, как раз и начнут сбрасывать балласт.

Сейчас активно сажают разных губернаторов. Там еще сажать — не пересажать. Но рано или поздно губернаторы кончатся. Тогда можно поменять всех министров. Потом провести досрочные выборы в Думу. А в какой-то момент и Дмитрия Анатольевича катапультировать с корабля истории. А когда Дмитрий Анатольевич иссякнет, тогда пригодится Росгвардия и батальоны Кадырова.

Хотя история с опросом «Левады» про Медведева все равно занятная. Когда это в последнее время в Яндексе такая скользкая новость не вылезала полдня из топа? В топе Яндекса давно уже Украина, Америка и прочая лажа. И вдруг народное недоверие к Дмитрию Анатольевичу!

В Кремле не сразу отмахнулись, а сказали, что будут изучать и на это даже потребуется некоторое время. То есть натурально вникнут в цифры. Такого мы тоже не слыхали от Пескова давно. А Тимакова какова! Политический заказ, говорит! Тут бы самое время и уточнить — чей? Кто у нас способен политически заказать премьер-министра? Навальный? Госдеп? Ну, смелее же предлагайте варианты, Наталья Александровна!

А когда иные социологические службы при любом раскладе дают Путину 84 или сколько там процентов — это не заказ? Другое дело, что эти цифры действительно не более чем развлечение. Какие социологи, если у нас вообще-то выборы иногда проводят. И там тоже разные забавные цифры, которые можно крутить так и эдак по своему желанию. Так что здесь любопытнее именно реакция. Пескова, Тимаковой, Яндекса и так далее.

Я думаю, что это будет использоваться, как крючочек. Как намек, что Медведев не вечен, что это не он может стать преемником, а у него самого может появиться преемник. Чтобы подергать его немножко, понервировать. И чтобы народ уже точно знал, на кого вину за все беды свалить при случае. Так что, держитесь, Дмитрий Анатольевич. Здоровья вам и хорошего настроения.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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