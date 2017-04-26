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Холопам не обязаны

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  • Алексей Мельников
  • 26.04.2017, 21:14
  • 9,228
Фото: dw.com

О граждан РФ в очередной раз начальство обтерло ноги и лапы своей любимой утки.

Пресс-секретарь главы Правительства Д.А. Медведева заявила в связи с опросом «Левада-центр», что ее шеф не придаёт особого значения данным соцопроса, особенно проведённого «Левада-центром», поскольку он является политическим заказом.

Что она имеет в виду? Что кто-то заказал и оплатил «Левада-центру» этот опрос? В этом ничего страшного нет. Если работа выполнена профессионально и общественные настроения таковы, что 45% опрошенных считает, что Д.А. Медведева следует отправить в отставку в придачу с уткой, то нет разницы, кто заказал проведение этого опроса.

«Политический заказ»? Чей? Скажите, уже, наконец, прямо, если произносите эти слова. Тем более, что комментарий кремлевского пресс-секретаря Д.С. Пескова куда более нейтрален и лишен ссылок на «политический заказ».

Но дело не в этом.

В стране, где нижнее начальство обязано только высшему начальству, а вовсе не гражданам, из налогов которых Д.А. Медведеву и его пресс-секретарю платится зарплата, подобного рода пренебрежительные комментарии о народном мнении – обычное дело.

В самом деле. Подумаешь – 45% говорит «давай, до свидания»! Да хоть 145%! Всё равно будет так, как скажет Путин. О граждан в очередной раз начальство обтерло ноги и лапы своей любимой утки.

Но и гражданам не стоит особенно обижаться, что их мнением брезгуют, — они сами виноваты, что живут в стране с таким устройством власти. Они виноваты в том, что не ходят на выборы, отказываются от контроля выборов. Всё им «не за кого голосовать». Все ждут, кто какие-то отважные активисты возьмут чудесным образом власть и наделят их – лежебок, честными выборами, прекрасными властями и экономическим процветанием.

Нет, друзья. Пока сами не станете гражданами, — вопреки начальству, так и будет оно «не придавать значения», что вы о нём думаете. Вы ему не мешаете красть, врать и лицемерить. Кря-кря!

Алексей Мельников


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