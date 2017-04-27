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Шесть неожиданных факторов увеличения продолжительности жизни

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  • 27.04.2017, 11:16
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Исследователи из разных стран мира составили список неожиданных вещей, влияющих на повышение продолжительности жизни.

Мало кто откажется от нескольких дополнительных лет жизни, и многие знают, что для этого нужно иметь хорошие гены, соблюдать диету, заниматься спортом, а также высыпаться. Но исследователи из разных стран мира составили список из 6 неожиданных вещей, влияющих на повышение продолжительности жизни, пишет healthyliving.com.ua.

Чтение книг. Если вы рассчитываете на большую продолжительность жизни, то читайте как можно больше. Исследования показали, что книгоманы могут прожить, в среднем, на 23 месяца дольше тех, кто не читает книг. Кроме того, другое исследование показало, что риск преждевременной смерти у любителей чтения снижен на 20%.

Употребление перца. Это не шутка, а научно установленный факт. Диета, которая содержит большое количество красного перца чили, может увеличить продолжительность жизни. Проведённое в этом году исследование доказало, что эта острая специя на целых 13% снижает смертность среди своих поклонников.

Работа для людей. Хорошие люди, которые тратят много времени и сил на помощь другим людям, живут дольше, если верить результатам исследования, проведенного в 2012 году. Его авторы выяснили, что выполняющие много волонтерской работы для помощи нуждающимся люди обладают пониженной смертностью. Но это же исследование показало, что если данная волонтерская работа выполняется по каким-либо корыстным мотивам, то риск смерти не снижается.

Число друзей. Друзья в прямом смысле спасают наши жизни, как выяснили исследователи из Гарварда в 2010 году. Сохранения эмоциональной связи с людьми продлевает жизнь человека по сравнению с теми, кто живет в одиночестве и изоляции.

Вера в Бога. Исследователи выяснили, что религиозность человека положительно влияет на продолжительность жизни. Так, посещающие религиозные службы женщины имели существенно меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Религия и духовность является недооценёнными ресурсами укрепления здоровья, на которые не обращают внимания многие врачи.

Голодание. Наши предки знали, что у голодания множество преимуществ для здоровья. В 2015 году стало известно, что диета, которая повторяет режим голодания предков человека, омолаживает иммунную систему, снижает заболеваемость раком, улучшает когнитивную деятельность и уменьшает выраженность возрастных заболеваний. Всё это увеличивает продолжительность жизни человека.


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