Сегодня в Нидерландах отмечают День короля 27.04.2017, 11:30

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Праздник символизирует единство всего народа.

27 апреля в Нидерландах, на Арубе и Нидерландских Антильских островах празднуют День короля, или Koningsdag. Впервые его отметили в 2014 году после инаугурации короля Виллема-Александра 30 апреля 2013-го.

Впервые праздник в честь монарха в Нидерландах отметили 31 августа 1885 года. Это был день рождения королевы Вильгельмины. Но после того, как в 1949 году на трон взошла ее дочь Джулиана, дата была изменена на 30 апреля в соответствии с днем рождения новой королевы. С тех пор она не менялась вплоть до 2014 года, пока корона не перешла Виллему-Александру, пишет vokrugsveta.ua.

День короля – это государственный праздник, символизирующий единство всего народа. В этот день голландцы с разных уголков страны, эмигранты и туристы съезжаются в Амстердам. Веселье традиционно начинается еще до начала большого дня, в так называемую Ночь короля. На площадях играют ди-джеи, по каналам снуют нарядные лодки, из кафе и дворов доносится живая музыка.

Ко дню короля улицы Амстердама, каналы, парки и дома украшают оранжевым декором. Этот цвет – фамильный для Оранской династии. Население тоже придерживается праздничного дресс-кода. Подобно тому, как в День святого Патрика ирландцы наряжаются в зеленое, голландцы в День короля надевают все оранжевое.

Практически все главные музеи и достопримечательности Амстердама в этот день закрыты. Но скучать вам точно не придется. В городе проводятся всевозможные конкурсы, спортивные состязания, ярмарки, концерты и мастер-классы. Отдельная программа предусмотрена для родителей с детьми.

Королевская семья тоже посещает мероприятия в Амстердаме. А как же иначе – празднования в их честь!