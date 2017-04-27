закрыть
27 апреля 2017, четверг, 12:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сегодня в Нидерландах отмечают День короля

  • 27.04.2017, 11:30
  • 1,437

Праздник символизирует единство всего народа.

27 апреля в Нидерландах, на Арубе и Нидерландских Антильских островах празднуют День короля, или Koningsdag. Впервые его отметили в 2014 году после инаугурации короля Виллема-Александра 30 апреля 2013-го.

Впервые праздник в честь монарха в Нидерландах отметили 31 августа 1885 года. Это был день рождения королевы Вильгельмины. Но после того, как в 1949 году на трон взошла ее дочь Джулиана, дата была изменена на 30 апреля в соответствии с днем рождения новой королевы. С тех пор она не менялась вплоть до 2014 года, пока корона не перешла Виллему-Александру, пишет vokrugsveta.ua.

День короля – это государственный праздник, символизирующий единство всего народа. В этот день голландцы с разных уголков страны, эмигранты и туристы съезжаются в Амстердам. Веселье традиционно начинается еще до начала большого дня, в так называемую Ночь короля. На площадях играют ди-джеи, по каналам снуют нарядные лодки, из кафе и дворов доносится живая музыка.

Ко дню короля улицы Амстердама, каналы, парки и дома украшают оранжевым декором. Этот цвет – фамильный для Оранской династии. Население тоже придерживается праздничного дресс-кода. Подобно тому, как в День святого Патрика ирландцы наряжаются в зеленое, голландцы в День короля надевают все оранжевое.

Практически все главные музеи и достопримечательности Амстердама в этот день закрыты. Но скучать вам точно не придется. В городе проводятся всевозможные конкурсы, спортивные состязания, ярмарки, концерты и мастер-классы. Отдельная программа предусмотрена для родителей с детьми.

Королевская семья тоже посещает мероприятия в Амстердаме. А как же иначе – празднования в их честь!


Мнение

Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии