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Диетолог назвала семь продуктов, которые ускоряют метаболизм

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  • 27.04.2017, 13:59
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Обмен веществ играет важную роль в процессе похудения.

Американский диетолог и специалист по правильному питанию в Yummly Эдвина Кларк рассказала, какие продукты ускоряют метаболизм.

По словам эксперта, обмен веществ играет важную роль в процессе похудения. Зачастую именно медленный метаболизм становится причиной лишнего веса и плохого самочувствия, сообщает Women’s Health (перевод – nv.ua). Чтобы улучшить усвоение пищи и начать эффективно худеть, Эдвина Кларк рекомендует добавить в рацион следующие продукты:

Сельдерей

Низкокалорийный сельдерей содержит много клетчатки и воды. Он славится разнообразием минералов, которые улучшают метаболизм. Сельдерей содержит больше всего фосфора среди корнеплодов, много кальция, калия и цинка, а также магний и железо.

Шпинат

В нем содержится много марганца и железа – необходимых веществ для нормального метаболизма. Кроме того, шпинат полезен для крови, здоровья костей, качественной работы мозга и щитовидной железы.

Специи: имбирь, кайенский перец и корица

Специи содержат антиоксиданты и обладают жиросжигающие свойства. Более того, данные специи улучшают состояние кожи, продлевают молодость и укрепляют иммунитет.

Постное мясо

Мясо птицы и кролика содержит много белка, что делает его идеальным для ускорения обмена веществ. Кроме того, постное мясо – бесценный источник железа, необходимого для здорового метаболизма.

Авокадо

Большое количество мононенасыщенных жиров и высокое содержание пищевых волокон положительно влияет на процессы обмена веществ. Клетчатка и жир вызывают чувство насыщения, при низкой калорийности.

Зеленый чай

Зеленый чай прекрасно тонизирует, выводит шлаки и является сильнейшим антиоксидантом. Всего одна чашечка зеленого чая, выпитого с утра, запустит обмен веществ в усиленном режиме. Этот напиток снижает аппетит и улучшает пищеварение.

Перец чили

В остром перце содержится вещество капсаицин, которое положительно влияет на обмен веществ. Еда, приправленная острым перцем, ускоряет скорость обмена веществ на 25%.


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