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Владимир Некляев: Общество только смеется над властью и не верит ей

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  • 28.04.2017, 15:55
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Владимир Некляев

Политик сделал заявление по «делу патриотов».

Поэт и политик, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев сделал заявление по поводу «дела патриотов», передает Радыё Рацыя.

Уголовное дело возбуждено по надуманным причинам, считает Владимир Некляев:

- Ничего, к сожалению, в работе этих органов не изменилась со времен Ежова и Ягоды. Любую выдумку, по которой можно обвинить националиста или антисоветчика в измене родине, в предательстве народа, запускают, вдалбливают в головы людям. Общество только смеется и абсолютно не верит в это.

Обвинение патриотам выставлено по статье 287 Уголовного кодекса, которая звучит как «создание незаконного вооруженного формирования».


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