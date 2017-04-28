Владимир Некляев: Общество только смеется над властью и не верит ей 5 28.04.2017, 15:55

6,479

Владимир Некляев

Политик сделал заявление по «делу патриотов».

Поэт и политик, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев сделал заявление по поводу «дела патриотов», передает Радыё Рацыя.

Уголовное дело возбуждено по надуманным причинам, считает Владимир Некляев:

- Ничего, к сожалению, в работе этих органов не изменилась со времен Ежова и Ягоды. Любую выдумку, по которой можно обвинить националиста или антисоветчика в измене родине, в предательстве народа, запускают, вдалбливают в головы людям. Общество только смеется и абсолютно не верит в это.

Обвинение патриотам выставлено по статье 287 Уголовного кодекса, которая звучит как «создание незаконного вооруженного формирования».