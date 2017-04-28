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Еще в одном украинском музее появились экспонаты белорусских добровольцев

  • 28.04.2017, 16:06
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Коллекция Владимир-Волынского исторического музея пополнилась экспонатами белорусских добровольцев.

Для хранения музей получил шеврон бойца Отряда «Пагоня» и флаг с подписями бойцов тактической группы «Беларусь», пишет «Новы час».

Произошло это в рамках проекта по передаче в музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО, экспонатов белорусских добровольцев.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Пагоня».

Перед этим экспонаты белорусских бойцов уже появились в Ковельском историческом и Волынском краеведческом музеях.


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